小孩高燒4天都快篩陰　醫給答案！5症狀快送急診

記者陳俊宏／綜合報導

兒童感染科醫師顏俊宇分享除了新冠肺炎之外，也遇到其他不少高燒的原因，有持續高燒4天，快篩一直陰性的小孩，後來看了嘴巴發現牙齦腫脹、有小膿泡，才發現是「皰疹性齒齦炎」。他也提醒，若小孩出現發燒超過41度、嘔吐、意識不清、抽搐、步態不穩，一定要趕快送急診。

顏俊宇近日在「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」臉書提到，自從快篩陽確診上路後，診所通報了不少病患，還好目前追蹤起來的小朋友都是輕症，只是狂燒2-3天的時候，真的嚇壞不少家長。

顏俊宇說，其實看診時，他也替小朋友很緊張，因為真的不知道哪些人會遇到重症、遇到腦炎，只能不斷叮嚀爸爸媽媽前兩天密切注意，是否有發燒超過41度、嘔吐、意識不清、抽搐、步態不穩，有的話一定要趕快送到醫院急診。

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▼顏俊宇表示，除了新冠，也遇到其他不少小孩高燒的原因。（示意圖／記者姜國輝攝）



顏俊宇提醒，不過，除了新冠，也遇到其他不少高燒的原因，有持續高燒4天，快篩一直陰性的小孩，後來看了嘴巴發現牙齦腫脹、有小膿泡，才發現是皰疹性齒齦炎在作怪；有些寶寶也是高燒3-4天不退，但沒什麼其他症狀，快篩也是一直陰性，後來終於發現身體出現疹子，應該是玫瑰疹。

這波本土疫情波及不少嬰幼童，根據指揮中心統計，目前兒童重症累計25人，其中有14例腦炎、6例肺炎、2例敗血症、1例哮吼、1例家中死亡和1例共病腦腫瘤。25人中已有10人死亡，包括5例腦炎、2例肺炎、1例敗血症、1例家中死亡和1例共病腦腫瘤。

指揮中心提出兒童腦炎重症前驅8大症狀，提醒家長要特別留意，包括體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐和步態不穩等。

▼指揮中心公佈兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

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