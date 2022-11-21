3歲童全身癢1個月　醫看媽揪元凶：常一人感染全家遭殃

▲顏俊宇發現媽媽的四肢、腋下、股溝也都有極癢的丘疹，建議做詳細檢查，顯微鏡下發現原來是活潑的疥蟲在作怪。（圖／翻攝「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

兒童感染科醫師顏俊宇分享有兒童全身癢了一個月，且媽媽四肢也出現極癢的丘疹，原來是感染「疥蟲」。他提醒，疥瘡傳染力很強，常常家中一人感染、全家遭殃。

顏俊宇近日在「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」臉書發文，分享這起個案，他表示，一名媽媽帶3歲小朋友來看診，四肢、指縫、身體紅疹脫屑極癢，媽媽說癢了一個月了，晚上都沒辦法好好睡覺，擦濕疹藥膏只有部分改善。

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顏俊宇詳細詢問下，發現媽媽的四肢、腋下、股溝也都有極癢的丘疹，吃抗組織胺後也不見改善，因此建議媽媽和小孩一起刮皮屑做詳細檢查，顯微鏡下發現原來是活潑的疥蟲在作怪。

▼顯微鏡底下的疥蟲。（圖／翻攝「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」臉書）

顏俊宇指出，疥瘡傳染力很強，常常家中一人感染全家遭殃，小孩的疥蟲皮膚表現有時候跟濕疹很像，難以診斷，而且現在看診常常遇到的都沒有安養院老人接觸史，有些是幼兒園密集的團體生活就遭感染，所以各位家長不得不提高警覺。

顏俊宇提醒各位爸爸媽媽幾個重點，假如家裡有人皮膚有以下特色，建議到皮膚科做詳細檢查：

►「突然出現」的持續性癢疹

►家裡「多人」有癢疹

►吃藥擦藥效果不佳、「晚上」特別癢

►皮膚上有疥蟲坑道

►特色部位：

因疥蟲喜歡入侵「角質較薄、皮脂腺較少」的部位，所以成人疥瘡常見位置是：指縫、手肘窩、腋下、肚臍、生殖器，成人臉部就較少分佈。但嬰兒疥瘡連臉部、脖子、手掌、腳掌可能都會分佈，可能是因為嬰幼兒的皮膚角質本身就都不厚的緣故

顏俊宇也分享治療注意事項：

►擦藥膏或藥水，大人是擦頭部以下，小孩是全身擦，但可以1:1稀釋藥水減少刺激

►所有密切接觸者都要 「同時治療」 （不然會一個接一個傳染，沒完沒了 ）

►睡前擦藥，持續6-8小時，隔天再洗掉，兩周連續治療3天

►60度以上高溫清洗衣物、床單

►口服Ivermectin目前2歲以上可以使用。Permethrin 5%可以用於2個月大嬰兒，但目前台灣是專案進口