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「攝護腺肥大」正年輕化！醫師：做對這事讓下半身慢點老

▲▼攝護腺,泌尿系統,石墨烯機能內褲,洗劑。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

「攝護腺肥大」是常見的男性泌尿系統疾病，以前50-60歲的男性才會有此情形，但是現在受到遺傳、環境、飲食等生活習慣影響，造成身體賀爾蒙的改變，導致現在攝護腺肥大年齡層有大幅下降的趨勢，臨床上30-40歲就被診斷出攝護腺肥大的病患也不在少數，必須多加留意。

且許多男性對於內褲毫不在意，但內褲長時間貼近下半身，其實帶來的影響很大，不透氣的內褲不但容易滋生細菌、異味、睪丸溫度升高造成精子量減少或活動量減低，也會產生泌尿生殖系统疾病。專業醫師提醒：「除了從飲食、運動、生活習慣等各方面著手，選用含有石墨烯材質的內褲，可以保養並改善男性下半身的問題。」

▲▼攝護腺,泌尿系統,石墨烯機能內褲,洗劑。（圖／業者提供）

石墨烯遠紅外線提升血流量、雄性激素　長期攝護腺狀況都能改善！

現在市面有許多石墨烯材質的內褲，該怎麼選擇才真正有效呢？由台灣業者開發的「石墨烯機能內褲」，使用別於一般的石墨烯材質，業者將石墨烯再進化，將三層石墨烯透過獨有技術，形成「莫爾超晶格」現象，會放大其物理特性24倍，釋放「衝擊式遠紅外線」，能量能深入皮下12公分，大幅提升血流量、血流速及血氧量。

▲▼攝護腺,泌尿系統,石墨烯機能內褲,洗劑。（圖／業者提供）

不僅能改善攝護腺狀況、活化男性生理機能、有效提升雄性激素，讓海綿體血管通了，充血及反應速度都會變快；根據實測，24小時內減少攝護腺肥大、3天能改善尿不出來的問題、7天讓你再見雄風、2個禮拜可以抑制攝護腺增加，膀胱無力的狀況長久穿下來也能徹底改善！

▲▼攝護腺,泌尿系統,石墨烯機能內褲,洗劑。（圖／業者提供）

特殊剪裁設計　加強部位效果、透氣不悶熱　讓你「穿比不穿還舒適」！

為了要讓小弟弟透氣又舒適，業者做了特別的剪裁設計。「3D立體結構囊袋」有六角結構大空間囊袋；「分離式環洞」讓陰莖與陰囊分開，能減少擠壓和摩擦；「透氣天窗」有著透氣導流、不悶熱的功效；最重要的是重點部位加強效果提升120%，想看起來像外國人一樣大包不再是夢想！

此外，「石墨烯機能內褲」擁有SGS認證、減菌率高達99.8%，也榮獲衛服部醫療器材認證。

▲▼攝護腺,泌尿系統,石墨烯機能內褲,洗劑。（圖／業者提供）

▲▼攝護腺,泌尿系統,石墨烯機能內褲,洗劑。（圖／業者提供）

▲▼攝護腺,泌尿系統,石墨烯機能內褲,洗劑。（圖／業者提供）

機能布勿用一般洗劑　萬用洗劑防止損壞纖維

另外，比起一般棉質紡品，機能商品因纖維孔隙較多，若使用一般洗劑或柔軟精，化學成分阻塞纖維毛細孔，容易造成機能衣物喪失功能，花大錢買來的機能服瞬間變成一般衣物。對此，業者也研發「機能布萬用洗劑」，能兼顧除汙又不破壞機能。

▲▼攝護腺,泌尿系統,石墨烯機能內褲,洗劑。（圖／業者提供）

▲▼攝護腺,泌尿系統,石墨烯機能內褲,洗劑。（圖／業者提供）

「獨家微米級NGF多重洗淨分子」可溶入纖維縫隙，徹底帶走髒汙，卻不阻塞纖維，維持機能衣物功能；「獨家纖維保護膜」，在洗衣的過程中在衣物纖維上形成一層保護膜，能夠保護纖維不受外力損害，讓機能更持久有效。不但通過歐盟有機認證，溫和、抗過敏、無化學成分絕不殘留，也不含螢光劑、磷、氯、重金屬等有害物質，即使用來洗嬰幼兒、貼身衣物也能很安心！

▲▼攝護腺,泌尿系統,石墨烯機能內褲,洗劑。（圖／業者提供）

▲▼攝護腺,泌尿系統,石墨烯機能內褲,洗劑。（圖／業者提供）

▲▼攝護腺,泌尿系統,石墨烯機能內褲,洗劑。（圖／業者提供）

穿比不穿更舒適「石墨烯機能內褲+萬用洗劑」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Zy
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/ndI3Q
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/qMDytSBdOFc

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關鍵字：

攝護腺泌尿系統石墨烯機能內褲洗劑

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