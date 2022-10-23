獨／高中生「嘉明味變淡」求診曝綠光真相　老司機：沒比較沒傷害

記者吳奕靖／高雄報導

「嘉明的味道」不一樣？高雄市一名媽媽陪同高中生兒子到泌尿科診療，兒子表示，他的精液味道不一樣，這個問題不僅當場讓醫師傻眼，就連媽媽都很尷尬！雖然事後檢查都沒有問題，但這名高中生為何會知道自己的精液味道不一樣？醫生百思不得其解，老司機護理師在這名高中生離開診間之後，給醫師一個「綠爆了」的答案。

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉聊一名高中生來詢問「嘉明的味道」，答案讓她很無奈 。（圖／記者吳奕靖攝）

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收治這名高中生的泌尿科醫師張美玉說起當天看診的過程，這名高中生在媽媽的陪同下進到診間，一開始她還以為是要問「割包皮」，不過接下來這名高中生的問題卻讓張美玉一頭霧水，他問：「我的精液味道不一樣，比較淡，會不會哪裡有問題？」這個問題也讓這名高中生母親一臉尷尬，請醫生檢查。

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉聊「嘉明的味道」 。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉透過超音波仔細檢查之後，確認這名高中生的「下泌尿道系統」沒有問題，不過這名高中生還是一臉不相信，張美玉只好問：「那你怎麼會知道自己精液味道比較淡」？高中生說「是我女友告訴我的」，這個答案讓張美玉還是一臉問號，只好告訴這名高中生「精液的味道，會受到食物、水分跟感染而有影響，像是蛋白質攝取比較多或是有感染，味道就會有改變，或是水分喝太少讓精液比較濃稠，或是太久沒有排空，這些都會影響精液味道」，不過已經排除疾病的可能，所以請他放心。

高中生在母親的陪同下離開診間，不過一個問題還是持續在張美玉的腦海中環繞，就是「為什麼他的女友會知道精液的味道比較淡？」所以她順口問了已經跟診多年的護理師，護理師沒好氣的給了白眼說：當然是他的女友有「比較」，沒有比較沒有傷害，張美玉醫師才恍然大悟，直誇護理師：「您真是老司機。」