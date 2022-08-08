　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

別只穿CK！「這款」被男網友激推：根本神級內褲！

▲▼PP石墨烯機能男內褲,黑科技,透氣,3D立體結構,攝護腺。（圖／業者提供）

 【企劃特輯】

火紅的黑科技「石墨烯」現在走進生活中最私密的一部份，非但效果驚人、甚至能由內而外造福到男性所有需求！以往對廣大男性來說，內褲就是生活必需品，就算穿鬆、泛黃也毫不在意！但根據國外研究顯示，穿著不透氣的內褲會導致睪丸溫度升高，精子產量可能下降且活動量減低！而「PP石墨烯機能男內褲」不僅透氣舒適，特殊3D立體結構的囊袋設計讓小弟弟一整天超舒服，重點部位效果提升120%，一件好內褲讓你上天堂，健康帥氣又大包！

石墨烯遠紅外線提升血流量　保護你的攝護腺

 全世界都在瘋黑科技石墨烯時，你千萬不能不認識這個厲害的材質！石墨烯的特殊功效在於它釋放的遠紅外線能夠深入皮下7公分，活化男性生理機能，不但可以改善下半身的循環、提高血液含氧量，讓男性朋友的腰強而有力；同時促進新陳代謝、達到平衡身體酸鹼度！ 特別是年過40歲後的男性朋友，開始面對攝護腺增生的生理狀況，攝護腺肥大的困擾可說讓許多中年男性「有苦難言」，尿不出來、有餘尿感等等狀況，飄起尿騷味那就真的帥不起來！只要換上機能性的「PP石墨烯內褲」，不僅改善攝護腺狀況、健康活化生理機能也能加強男性雄風，CP值超高！

▲▼PP石墨烯機能男內褲,黑科技,透氣,3D立體結構,攝護腺。（圖／業者提供）

特殊設計囊袋加強　天氣再熱下半身像開空調

在電視節目「大老闆聯盟」中，這款「PP石墨烯機能男內褲」首度亮相，因強大的功效立刻贏得現場一片讚嘆聲，特別是在介紹它的特殊3D立體結構囊袋設計時，連男來賓們都忍不住眼睛發亮！「囊袋設計」有特別的剪裁設計加上六角結構的大空間囊袋，透氣又舒適；分離式環洞讓陰莖與陰囊分開，減少擠壓和摩擦；內褲上方的透氣天窗，則有透氣導流不悶熱的功效，讓男性朋友「穿比不穿還舒適」，重點部位加強效果提升120%，想看起來像外國人總是「下面一大包」不再是夢想。此外，五片式立體剪裁、四公分寬織帶，穿上不勒肉、活動不捲曲，一整天怎麼動都能服貼親膚！

▲▼PP石墨烯機能男內褲,黑科技,透氣,3D立體結構,攝護腺。（圖／業者提供）

特別像現在的天氣這麼悶熱，利用石墨烯「快速導出導入」的特性，不僅散熱透氣快、還速乾，節目中進行現場散熱實測，發現同樣浸泡在50度熱水之後取出的男內褲，石墨烯能瞬間比一般內褲降溫快20度，效果令人驚艷，簡直就像隨時隨地幫下半身開了空調一樣舒服，夏天不悶熱還能同時抑菌除臭，小弟弟當然更健康有活力！

▲▼PP石墨烯機能男內褲,黑科技,透氣,3D立體結構,攝護腺。（圖／業者提供）

▲▼PP石墨烯機能男內褲,黑科技,透氣,3D立體結構,攝護腺。（圖／業者提供）

石墨烯內褲提升雄性激素　7天有感再現雄風

如發現隨著年紀已經產生許多「下半身困擾」時，男性朋友千萬不要避諱尋求專業協助，除了積極尋求專業醫生的治療外，日常生活更要懂得好好呵護自己的下半身，首先就從丟掉那些千年不換的內褲嶄開性福新生活！為自己準備幾件石墨烯機能內褲，感受石墨烯釋放遠紅外線提升血流量的效果，讓海綿體血管都通了，充血快速、反應變快，提升雄性激素；24小時內減少攝護腺肥大、3天能改善尿不出來的問題、7天讓你再見雄風、2個禮拜可以抑制攝護腺增加，膀胱無力的狀況長久穿下來也能徹底改善，不再需要半夜老是被尿意打斷睡眠，一覺到天亮、整個人狀態更顯精氣神！

千萬別再懷疑一件內褲能為人生帶來的重大影響，石墨烯正是這樣顛覆了你的觀念！此外，「PP石墨烯機能男內褲」擁有SGS認證、減菌率高達99.8%，且高含量醫療級石墨烯效果不會因洗滌、久放失效，永久有效，不僅為你的內褲衛生把關，更為你的健康幸福把關！

▲▼PP石墨烯機能男內褲,黑科技,透氣,3D立體結構,攝護腺。（圖／業者提供）

穿比不穿更舒適「石墨烯機能內褲」哪裡買?
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7PG
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/J5lOl
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/yxJDPcXmyO0
 

ET快訊
翁滋蔓《全明星》當「鍋底」　淚灑現場放話：會練到最後一個
愷樂神隱2年鬆口近況！　五堅情公開「私下對話」
他「神問1句話」提醒柬埔寨上當者！　釣出炎亞綸笑噴：太嗆了啦
快訊／共軍發文「續在台周邊軍演」　國防部1500記者會說明
麥當勞「大麥克、雞塊買1送1」　88節優惠一次看
快訊／共軍宣布「8日續在台周邊軍演」　未宣布結束行動
王家梁堅持各自開車！　許維恩「突襲抓姦」氣炸：活膩了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

石墨烯男士平口褲一件150元有找！抑菌、乾爽　夏天超好穿

今天吃爆！麥當勞「大麥克、雞塊買1送1」　速食店88節優惠一次看

別只穿CK！「這款」被男網友激推：根本神級內褲！

玉米控歡呼！超商吃得到「蒸雙色玉米」了　300門市限定賣

隱藏版小確幸！2大超商「3C回收價」比一比　這款爽換120元

料理之王3選手秀創意！光泉調味乳飲變出鹹甜雙重美味

超商「父親節咖啡優惠」懶人包！　爽喝拿鐵買2送2、私品茶買2送1

肯德基快閃54折倒數！爽吃咔啦脆雞+蛋撻　父親節速食優惠看這裡

旅遊會這招超方便　「超商送洗」直送你家超商

快買給爸爸！4大超商「父親節咖啡優惠」快看　大杯美式只要23元

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

妹子騎車想找位子停！　後座歪樓：魏紫婷在哪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

鋼鐵直男？妻給尪暗示　他全無情回答：然後咧

今天吃爆！麥當勞「大麥克、雞塊買1送1」　速食店88節優惠一次看

別只穿CK！「這款」被男網友激推：根本神級內褲！

玉米控歡呼！超商吃得到「蒸雙色玉米」了　300門市限定賣

隱藏版小確幸！2大超商「3C回收價」比一比　這款爽換120元

料理之王3選手秀創意！光泉調味乳飲變出鹹甜雙重美味

超商「父親節咖啡優惠」懶人包！　爽喝拿鐵買2送2、私品茶買2送1

肯德基快閃54折倒數！爽吃咔啦脆雞+蛋撻　父親節速食優惠看這裡

旅遊會這招超方便　「超商送洗」直送你家超商

快買給爸爸！4大超商「父親節咖啡優惠」快看　大杯美式只要23元

明天搶！超商限時1天「大杯美式、拿鐵買2送2」　加碼第2杯10元喝

超狂逃脫術！男拆拘留室馬桶　鑽A4紙大小洞口逃逸...警方傻眼

王忠義弒親詐保更二審逆轉輕判　「神預言死亡結果」檢將上訴

美專家：解放軍「在特定區域」將贏過美軍　若戰區僅限台灣很危險

周曉涵慶生超狂餐車應援！永生難忘舊愛告白「200個喜歡妳理由」

翁滋蔓《全明星》當「鍋底」　淚灑現場放話：會練到最後一個！

松柏嶺驚見「1夫6妻6子」大家庭　遊客目擊直呼：猴王厲害超會生

吳念庭祝爸爸父親節快樂　和吳復連真情告白：永遠的目標

不敵疫情！樂尼尼餐廳全面歇業　未依約撤櫃判賠桃園統領303萬

高雄熱氣球體驗9月登場！空中看月世界、愛河　還有河畔美食市集

陸下半年徵兵工作全面展開　優先批准理工類大學升及備戰技能人才

消費熱門新聞

只有今天！麥當勞大麥克、雞塊買1送1

超商「父親節咖啡優惠」懶人包！

別只穿CK！「這款」被男網友激推：根本神級內褲！

2大超商「3C回收價」比一比！

超商限時「咖啡買2送2」明天開搶　

4大超商「父親節咖啡優惠」快看

網爭論水餃醬油哪款最搭　「這品牌」最多人推

肯德基父親節快閃54折　爽吃炸雞蛋撻

超商限時3天吃「霜淇淋買1送1」

「基隆漢堡王」8／10強勢回歸！

超商吃得到「蒸玉米」了！

超商「美式、拿鐵買6送6」今天開搶

肯德基快閃54折！一次爽吃炸雞蛋撻

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天！

更多熱門

相關新聞

他愛愛高潮沒射精！醫解答　4原因害「豆漿反芻」

他愛愛高潮沒射精！醫解答　4原因害「豆漿反芻」

正常性行為，男性達到性高潮後，通常都會有精液排出。不過，泌尿科醫師透露，近日遇到一對夫妻愛愛完，發現先生沒有精液排出，且完事後排出的尿液竟是混濁的，嚇到趕緊前往醫院檢查。後來才知道，原來是患者曾動過攝護腺肥大手術而影響，這在醫學上也稱作「逆行性射精。」

最多藝人指定使用　瘦腰就靠「這款」

最多藝人指定使用　瘦腰就靠「這款」

「黑科技面膜」曝光不能說的秘密

「黑科技面膜」曝光不能說的秘密

膝蓋卡卡走不動？遊山玩水靠這招

膝蓋卡卡走不動？遊山玩水靠這招

21世紀創新黑科技「石墨烯」登上太空無極限

21世紀創新黑科技「石墨烯」登上太空無極限

關鍵字：

PP石墨烯機能男內褲黑科技透氣3D立體結構攝護腺

讀者迴響

熱門新聞

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」

快訊／《羋月傳》戲劇女神宣布離婚！告別5年老公董子健

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

妻夜爬17噸貨車　醋夫捉姦結局超展開

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

木蘭颱風最快今生成！模擬路徑曝　雨區擴大

冷氣只吹晚上！他收天價「電費帳單」嚇壞

半年沒滾床單！人妻揪超綠真相：都生2胎了

更多

最夯影音

更多
美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？
雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面