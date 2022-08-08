別只穿CK！「這款」被男網友激推：根本神級內褲！

【企劃特輯】

火紅的黑科技「石墨烯」現在走進生活中最私密的一部份，非但效果驚人、甚至能由內而外造福到男性所有需求！以往對廣大男性來說，內褲就是生活必需品，就算穿鬆、泛黃也毫不在意！但根據國外研究顯示，穿著不透氣的內褲會導致睪丸溫度升高，精子產量可能下降且活動量減低！而「PP石墨烯機能男內褲」不僅透氣舒適，特殊3D立體結構的囊袋設計讓小弟弟一整天超舒服，重點部位效果提升120%，一件好內褲讓你上天堂，健康帥氣又大包！

石墨烯遠紅外線提升血流量 保護你的攝護腺

全世界都在瘋黑科技石墨烯時，你千萬不能不認識這個厲害的材質！石墨烯的特殊功效在於它釋放的遠紅外線能夠深入皮下7公分，活化男性生理機能，不但可以改善下半身的循環、提高血液含氧量，讓男性朋友的腰強而有力；同時促進新陳代謝、達到平衡身體酸鹼度！ 特別是年過40歲後的男性朋友，開始面對攝護腺增生的生理狀況，攝護腺肥大的困擾可說讓許多中年男性「有苦難言」，尿不出來、有餘尿感等等狀況，飄起尿騷味那就真的帥不起來！只要換上機能性的「PP石墨烯內褲」，不僅改善攝護腺狀況、健康活化生理機能也能加強男性雄風，CP值超高！

特殊設計囊袋加強 天氣再熱下半身像開空調

在電視節目「大老闆聯盟」中，這款「PP石墨烯機能男內褲」首度亮相，因強大的功效立刻贏得現場一片讚嘆聲，特別是在介紹它的特殊3D立體結構囊袋設計時，連男來賓們都忍不住眼睛發亮！「囊袋設計」有特別的剪裁設計加上六角結構的大空間囊袋，透氣又舒適；分離式環洞讓陰莖與陰囊分開，減少擠壓和摩擦；內褲上方的透氣天窗，則有透氣導流不悶熱的功效，讓男性朋友「穿比不穿還舒適」，重點部位加強效果提升120%，想看起來像外國人總是「下面一大包」不再是夢想。此外，五片式立體剪裁、四公分寬織帶，穿上不勒肉、活動不捲曲，一整天怎麼動都能服貼親膚！

特別像現在的天氣這麼悶熱，利用石墨烯「快速導出導入」的特性，不僅散熱透氣快、還速乾，節目中進行現場散熱實測，發現同樣浸泡在50度熱水之後取出的男內褲，石墨烯能瞬間比一般內褲降溫快20度，效果令人驚艷，簡直就像隨時隨地幫下半身開了空調一樣舒服，夏天不悶熱還能同時抑菌除臭，小弟弟當然更健康有活力！

石墨烯內褲提升雄性激素 7天有感再現雄風

如發現隨著年紀已經產生許多「下半身困擾」時，男性朋友千萬不要避諱尋求專業協助，除了積極尋求專業醫生的治療外，日常生活更要懂得好好呵護自己的下半身，首先就從丟掉那些千年不換的內褲嶄開性福新生活！為自己準備幾件石墨烯機能內褲，感受石墨烯釋放遠紅外線提升血流量的效果，讓海綿體血管都通了，充血快速、反應變快，提升雄性激素；24小時內減少攝護腺肥大、3天能改善尿不出來的問題、7天讓你再見雄風、2個禮拜可以抑制攝護腺增加，膀胱無力的狀況長久穿下來也能徹底改善，不再需要半夜老是被尿意打斷睡眠，一覺到天亮、整個人狀態更顯精氣神！

千萬別再懷疑一件內褲能為人生帶來的重大影響，石墨烯正是這樣顛覆了你的觀念！此外，「PP石墨烯機能男內褲」擁有SGS認證、減菌率高達99.8%，且高含量醫療級石墨烯效果不會因洗滌、久放失效，永久有效，不僅為你的內褲衛生把關，更為你的健康幸福把關！

穿比不穿更舒適「石墨烯機能內褲」哪裡買?

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●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓

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