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只有1天！超商茶飲「買7送7」來了　美式下殺27元、拿鐵39元

▲▼7-11咖啡,黑五購物節優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11推出限時1天「CITY TEA英式紅茶/四季春青茶任選買7送7」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

趁優惠快買！就有超商祭出限時1天「5大指定飲品」優惠，可享買7送7、買3送3等折扣；另外，愛喝咖啡的你也有福了，超商同步也有雙十二咖啡優惠，指定品項可享組合價1212元，換算下來，喝1杯大杯美式只要27元、大杯拿鐵39元。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取今（7）日祭出「一起品茶趣」優惠，品項為CITY TEA英式紅茶/四季春青茶「任選買7送7」、CITY TEA香鑽水果茶「買3送3」、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶「買3送3」以及CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶「5杯特價230元」。

同步還有「歡慶雙十二」優惠，即日起至12/13止，共有7大咖啡飲品可享組合價1212元，品項為CITY CAFE大杯美式45杯、CITY CAFE大杯拿鐵32杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶30杯、CITY TEA四季春純奶青或經典純奶茶任選35杯、CITY PRIMA精品拿鐵或美式任選20杯。

▲▼萊爾富開賣車輪餅。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富開賣車輪餅紅豆、奶油口味。（圖／萊爾富提供，下同）

萊爾富將「車輪餅攤」搬進門市裡，販售經典紅豆與奶油2種口味，紅豆餡選用萬丹紅豆製成，每一口都能吃到紅豆顆粒、香甜不膩，奶油則是使用進口紐西蘭100%生乳，經過高壓高溫滅菌，搭配自家研發配方，打造乳香濃郁口感。

▲▼萊爾富開賣車輪餅。（圖／萊爾富提供）

▲每一顆車輪餅都吃得到滿滿內餡。

萊爾富車輪餅即日起在全台逾800家門市開賣，24小時都能吃到，而為了慶祝新品上市，即日起至12/13前推出新品專屬嚐鮮價，原價單顆25元，活動期間可享「任選2顆39元」優惠。

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