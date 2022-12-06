1門市限定賣！速食店吃得到「燒酒雞湯滷味」　加碼送免費地瓜球

▲繼光香香雞限店吃「燒酒雞湯滷」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台中人注意！台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」驚喜宣布推出冬季限定「燒酒雞湯滷」，精選數種中藥材搭配米酒一起熬煮，還能吃到多汁雞肉、各種配料，超級豐盛，12月8日起於1門市限定開賣，並祭出平日限定買任一滷味套餐就送地瓜球優惠活動，每日數量有限、售完為止，肯定要搶吃一波。

▲平日限定買任一滷味套餐送甜心地瓜球。

繼光香香雞台中中山旗艦店推出冬季限定新品「燒酒雞湯滷」，特意選用多種中藥材加入米酒一同熬煮，再放進一片片鮮嫩台灣國產雞，並搭配各種經典配料，湯頭部分每一口都能喝到淡淡米酒、胡麻油香，滿足到不行，12月8日起限時限量開吃、售完為止，且平日晚上6時至8時買任一滷味套餐還可免費吃「甜心地瓜球1份」，台中人快衝了。

▲必勝客「嘉年華海陸起司拼盤」限時限量開吃。

另，必勝客必點經典拼盤近日也推出奢華限定版「嘉年華海陸起司拼盤」，一次就能吃到美式、日式、德式、南美等4國的海陸美味，包括黃金和風鱈魚、BBQ烤雞，還有多汁德式帶骨香腸、鮮甜南美深海魷魚及彈牙日式松阪豬，一旁還放了帶有堅果香的荷蘭煙燻高達起司，超豐富海陸美味一盤全滿足，即日起限時、限量開吃。

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