　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

1門市限定賣！速食店吃得到「燒酒雞湯滷味」　加碼送免費地瓜球

▲▼繼光香香雞推燒酒雞湯滷。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞限店吃「燒酒雞湯滷」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台中人注意！台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」驚喜宣布推出冬季限定「燒酒雞湯滷」，精選數種中藥材搭配米酒一起熬煮，還能吃到多汁雞肉、各種配料，超級豐盛，12月8日起於1門市限定開賣，並祭出平日限定買任一滷味套餐就送地瓜球優惠活動，每日數量有限、售完為止，肯定要搶吃一波。

▲▼繼光香香雞推燒酒雞湯滷。（圖／業者提供）

▲平日限定買任一滷味套餐送甜心地瓜球。

繼光香香雞台中中山旗艦店推出冬季限定新品「燒酒雞湯滷」，特意選用多種中藥材加入米酒一同熬煮，再放進一片片鮮嫩台灣國產雞，並搭配各種經典配料，湯頭部分每一口都能喝到淡淡米酒、胡麻油香，滿足到不行，12月8日起限時限量開吃、售完為止，且平日晚上6時至8時買任一滷味套餐還可免費吃「甜心地瓜球1份」，台中人快衝了。

▲▼必勝客推「嘉年華海陸起司拼盤」、「植物系酥嫩纖魚柳」。（圖／業者提供）

▲必勝客「嘉年華海陸起司拼盤」限時限量開吃。

另，必勝客必點經典拼盤近日也推出奢華限定版「嘉年華海陸起司拼盤」，一次就能吃到美式、日式、德式、南美等4國的海陸美味，包括黃金和風鱈魚、BBQ烤雞，還有多汁德式帶骨香腸、鮮甜南美深海魷魚及彈牙日式松阪豬，一旁還放了帶有堅果香的荷蘭煙燻高達起司，超豐富海陸美味一盤全滿足，即日起限時、限量開吃。

【你可能也想看】

►八方雲集買1送1、麥當勞第2件5折！　Uber Eats「12月優惠碼」快收
►快筆記！　CoCo「珍珠鮮奶茶買1送1」限時1天搶喝
►必勝客買1送1！foodpanda「12月激省優惠碼」來了　漢堡王第2件5折吃

►飛到菲律賓長灘島度假囉！放鬆、放空保證讓朋友羨慕

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
11秒驚悚片！男大生高速撞電桿　「掛臥機車」慘死
傳密切與郭台銘聯繫談2024？　侯友宜不否認：謝謝他讓新北蓬
哪些爆紅商品過氣了？　大票人點名是它：超瘋狂
找學妹穿比基尼！　國片攝影師拍到硬上
快訊／每票1萬5！　他選上議員遭提當選無效之訴
17秒恐怖畫面曝！　台中虎媽快車道把幼童丟下車
26歲5寶爸「1年生1個」！　帶嫩妻販毒嘆：為了養小孩

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

1門市限定賣！速食店吃得到「燒酒雞湯滷味」　加碼送免費地瓜球

「屏東多一度的熱情」吃喝玩一把抓　大鵬灣一日遊還能免費進入元宇宙！

慢性發炎讓癌症、三高找上你！醫：這樣吃打造「抗發炎體質」

小吃顏色太美網友激動漆上牆？完美調色粉刷全靠特力屋線上調色網站

7-11聖誕福袋抽新款瑪莎拉蒂！4大卡通史奴比、Miffy、Kitty限量賣

獎勵廠商創業績！王令麟送「愛馬仕」　激勵合作夥伴挑戰更高業績目標

只有今天！超商爽喝「美式、拿鐵買6送6」　開放寄杯、互換冷熱

天后闆妹送禮不手軟　不甩Dcard酸民：今年改送90台手機！

新首爾 Korea「俐亞」首度合體綜藝天王憲哥　12／8東森購物粉專時尚開賣

「Miya人妻妹紙」首度合體綜藝天王憲哥　12／8東森購物粉專美麗開賣

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

用年糕做假衛生紙嚇女友　整坨塞進嘴她驚：吐出來

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

吳青峰現身街頭「參加週年慶(?)」　DISS歌迷許願笑：常常很土XD

1門市限定賣！速食店吃得到「燒酒雞湯滷味」　加碼送免費地瓜球

「屏東多一度的熱情」吃喝玩一把抓　大鵬灣一日遊還能免費進入元宇宙！

慢性發炎讓癌症、三高找上你！醫：這樣吃打造「抗發炎體質」

小吃顏色太美網友激動漆上牆？完美調色粉刷全靠特力屋線上調色網站

7-11聖誕福袋抽新款瑪莎拉蒂！4大卡通史奴比、Miffy、Kitty限量賣

獎勵廠商創業績！王令麟送「愛馬仕」　激勵合作夥伴挑戰更高業績目標

只有今天！超商爽喝「美式、拿鐵買6送6」　開放寄杯、互換冷熱

天后闆妹送禮不手軟　不甩Dcard酸民：今年改送90台手機！

新首爾 Korea「俐亞」首度合體綜藝天王憲哥　12／8東森購物粉專時尚開賣

「Miya人妻妹紙」首度合體綜藝天王憲哥　12／8東森購物粉專美麗開賣

待業男遭譏「沒本事」持登山杖打死妻　躲過殺人罪關鍵曝光

北港朝天宮悲心廣行祈福遶境　300年來首度進入雲林縣政府停駕

吳怡農結婚影響選情？　郭正亮分析他最大問題

糖都虎尾再傳陣陣甜蜜糖香　製糖開工五分車將穿梭市區

竹市多元廢棄物循環及環境教育園區　成立廉政平臺

新北21家教育基金會捐262萬　助弱勢生就學不中斷

消防救災公私共創　友達光電獲內政部優良防火管理人獎項

南韓首位偶像登月球！　T.O.P被爆參與宇宙之旅「MV早預告了」

加薪潮來了！金色三麥明年調薪5-10%　工讀生時薪最高200元

1門市限定賣！速食店吃得到「燒酒雞湯滷味」　加碼送免費地瓜球

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

消費熱門新聞

肯德基連續14天「買1送1」

超商今天「美式、拿鐵買6送6」！

近期討論度超高保健品　限時促銷不容錯過

慢性發炎讓癌症、三高找上你！醫：這樣吃打造「抗發炎體質」

肯德基聖誕新品！可可蛋撻、奶香炸雞開賣

等到了！超商「咖啡買7送7」

阿林哥夫妻合體憲哥　12／8東森購物開賣

7-11推聖誕福袋抽新款瑪莎拉蒂！

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天

超商限時3天搶「28元大杯拿鐵」

超商連2周指定飲品第2杯半價喝

Uber Eats「12月優惠碼」一次收

「花媽 」合體憲哥　12／8東森購物開賣

「Miya人妻妹紙」首度合體綜藝天王憲哥

更多熱門

相關新聞

日韓超夯「可芙鬆餅」1店限定吃

日韓超夯「可芙鬆餅」1店限定吃

甜點控要吃！日本抹茶甜品專門店「一〇八抹茶茶廊」驚喜推出日韓超夯的「可芙鬆餅 Croffle」了，一次就有6種口味選擇，包括夾進滿滿抹茶卡士達、香濃鮮奶油的有餡口味，以及分別搭配黑糖蜜加黃豆粉、宇治抹茶巧克力醬的單片口味，通通超欠吃，即日起於指定1門市限時開賣。

台中最難訂餐廳無肉料理12/15開放預訂

台中最難訂餐廳無肉料理12/15開放預訂

最新機能手搖杯加了雙倍燕麥粒！

最新機能手搖杯加了雙倍燕麥粒！

麵條加入醬底調味及大份量叉燒

麵條加入醬底調味及大份量叉燒

關鍵字：

美食情報美食雲繼光香香雞必勝客

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡被驗身「GG真實尺寸曝光」！目擊者一看傻眼

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

國防部憲兵盜照！女子100私密照慘被外流

留5星給態度良好員工　老闆笑噴

愛莉莎莎出售萬華小屋「1天內就賣掉」！

更多

最夯影音

更多
被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯
《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面