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「2023歡樂宜蘭年」紀念紅包出爐　屬兔民眾可免費索取

▲▼主視覺象徵豐富生命力的「2023歡樂宜蘭年－旺兔迎春」紀念紅包。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲主視覺象徵豐富生命力的「2023歡樂宜蘭年－旺兔迎春」紀念紅包。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

全國歷史最悠久且唯一慶祝農曆新年的大型節慶活動－「歡樂宜蘭年」將喜迎第30年，延續往年喜氣洋洋的系列活動，邀請民眾一同迎接農曆新年！今(6日)日由宜蘭縣長林姿妙揭曉兔年紀念紅包及春聯的嶄新設計意象，紀念紅包於即日起開放訂購，象徵「2023歡樂宜蘭年」活動正式起跑！兔年春聯則於12月13日開放民眾免費索取。而生肖屬兔的民眾可於13日起至宜蘭縣史館官網填表申請免費索取紀念紅包（數量有限，額滿為止）。

▲▼主視覺象徵豐富生命力的「2023歡樂宜蘭年－旺兔迎春」紀念紅包。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭文化局表示，「2023歡樂宜蘭年－旺兔迎春」紀念紅包，主視覺象徵豐富生命力的兔子，結合財源滾滾之意象，免子地支為卯，卯表示春意，代表黎明，充滿著無限生機，近年台灣民生與經濟皆受疫情影響，期許後疫情時代百工百業逐漸恢復往日生機，喜迎新時代的開始。適逢活動第30年，紀念紅包造型以存錢筒(聚寶盆)與立體的方式設計，讓民眾動手DIY摺出象徵財源滾滾來的存錢筒，為民眾招來財運與福氣，祝福大家健康滿福迎接新的一年。

兔年紀念紅包即日起至2023年1月13日止開放於現場及網路訂購，每份40元，購買達100份以上，每份優惠價35元，歡迎民眾到宜蘭文化中心、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場及中興文化創意園區服務台現場購買，或電洽03-9322440分機373、462以及03-9354766購買；網路訂購可至2023歡樂宜蘭年生肖紀念紅包販售網站https://2023yilanyr.hiweb.tw、「宜蘭敬好生活」文創電商平台https://chccpshop.e-land.gov.tw/prod/item/118申購。詳細訂購辦法請參考宜蘭縣政府文化局官方網站http://www.ilccb.gov.tw，或電洽03-9322440分機9。

生肖屬兔的民眾可於13日起，至宜蘭縣史館官網填表申請免費索取紀念紅包（數量有限，額滿為止）或電洽03-9255488分機5019陳小姐；兔年春聯則於12月13日(二)提供民眾免費索取，索取地點與紀念紅包販賣地點相同（每人僅限1份，數量有限，索完為止）。

▲▼主視覺象徵豐富生命力的「2023歡樂宜蘭年－旺兔迎春」紀念紅包。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼主視覺象徵豐富生命力的「2023歡樂宜蘭年－旺兔迎春」紀念紅包。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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