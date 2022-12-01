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社會 社會焦點 保障人權

外送員車禍在家休養「腹部突然中槍」　槍手竟叫25歲小弟頂罪

記者柯沛辰／綜合報導

宜蘭縣蘇澳鎮16日深夜發生一起街頭槍擊案，當時有兩派人馬在太平路談判，其中一人作勢開槍威嚇，不料走火貫穿附近民宅鐵門，導致一名車禍在家養傷的蕭姓外送員腹部中槍。案發後3小時，25歲陳姓男子帶槍投案，但警方抽絲剝繭，發現開槍的其實是36歲潘姓男子，因畏罪才教唆陳男出面頂罪。

▲▼外送員車禍在家休養「腹部突然中槍」　槍手竟叫25歲小弟頂罪。（圖／地方中心）

▲潘嫌開槍誤擊外送員，卻找陳姓小弟頂替，最終仍落網。（圖／突發中心）

蘇澳分局表示，陳嫌17日凌晨3點自行帶槍投案，被警方查扣1枝非制式短槍1枝、1個彈匣，而檢方訊後也諭知6萬元交保。不過，警方深入追查，並擴大調閱監視器畫面交叉比對，赫然發現開槍者並非陳男，而是另一名36歲潘男。

警方得知後，火速在25日持檢察官核發的拘票，赴宜興路某汽車旅館拘捕潘嫌，還當場在車中查獲1枝非制式長槍、1個彈匣、14發子彈，以及一包K他命毒品。

▲▼外送員車禍在家休養「腹部突然中槍」　槍手竟叫25歲小弟頂罪。（圖／地方中心）

▲警方持槍衝入旅館房間內，潘嫌在睡夢中被逮。（圖／突發中心）

另外，警方也赴蘇澳鎮中興路段拘提頂罪共犯陳嫌，全案訊後依刑法殺人未遂罪、頂替罪及違反槍砲法等罪嫌，將潘姓、陳姓2嫌移送宜蘭地檢察署偵辦。檢方複訊後，認定罪嫌重大，向宜蘭地方法院聲請羈押2嫌均獲准。

至於當天不幸中彈的蕭姓外送員，雖被子彈貫穿側腰，傷勢不輕，但經緊急送醫、取出子彈，目前已無大礙。

▼警方當場從潘嫌車上起出長槍、彈藥及毒品。（圖／突發中心）

▲▼外送員車禍在家休養「腹部突然中槍」　槍手竟叫25歲小弟頂罪。（圖／地方中心）

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