太佛心！南澳鄉民47％確診　公所再發3千元振興禮券...6千人受惠

▲宜蘭南澳鄉今年確診率47％，鄉民生活苦，公所將加碼發放3千元振興禮，約6千人可爽領這珍貴耶誕禮物。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭南澳鄉發3千元加碼一波，今（2022）年9月5日前（含當天）設籍在宜蘭南澳鄉，約6千人25日前入帳後就爽領3千元振興禮金；南澳鄉公所與代表會因南澳鄉是宜蘭確診率最高的鄉鎮市，2人有1人確診，許多鄉民工作暫停沒收入，生活苦，才決定第3年加碼發振興禮金。鄉民大讚是珍貴的耶誕禮物。

南澳鄉長李勝雄表示，南澳鄉今（2022）年疫情比去（2021）年嚴重，確診率47％、約2人有一人確診，許多鄉民染疫工作暫停沒有收入，生計大受影響，鄉代會體恤鄉民的辛苦，建議再發放振興禮金，公所決定把鄉運動會、傳統技藝競賽等大型活動，因疫情嚴峻而停辦所省下的經費，回饋給地方鄉親，1800萬元振興禮金預算案，預定在5日可獲得鄉代會審議通過。

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預計共有6千人受惠，若是低收、中低收等領有社會補助津貼者，不用特別申請，12月14日自動匯入帳戶中。其餘鄉民25日前發放。而發放對象限今（2022）年9月5日（含）前設籍南澳鄉，概估統計約有6000人受惠。

南澳鄉振興禮券發放，2020年1千元、2021年2千元，今（2022）年加碼到3千元，此次是第三度發放。