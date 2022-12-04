2022冬戀蘭陽溫泉季熱情開場　鳳凰花車引領風潮嗨翻遊客

▲今年冬戀蘭陽溫泉季開幕踩街嘉年華熱鬧登場，嗨翻遊客。（圖／記者游芳男翻攝，下同）



記者游芳男／宜蘭報導

「2022冬戀蘭陽溫泉季」於今日（4）盛大登場，由鳳凰主花車引領近50團參與踩街的宜蘭在地產業、社區、學校及團體，一同舞上街頭展開火熱狂歡的「開幕踩街嘉年華」，各組團體華麗繽紛裝扮，熱情狂歡驚豔演出，嗨翻蘭陽街頭。

「2022冬戀蘭陽溫泉季」今年主花車以鳳凰重生為設計理念，象徵因為疫情重創宜蘭觀光，透過溫泉洗禮，讓宜蘭觀光重生邁向更高峰，讓宜蘭觀光起飛、經濟起飛。踩街隊伍行徑路線從礁溪溫泉路出發至礁溪路、育才路、中山路…等路段，宣告「2022冬戀蘭陽溫泉季」正式起飛！

「2022冬戀蘭陽溫泉季」除了盛大開幕活動外，另外規劃了許多精彩系列活動，有「歡樂小踩街」、「溫泉音樂會」，還有礁溪湯圍溝公園旁「溫泉美食旅展」。其中5日至9日及11日辦理「歡樂小踩街」活動，隊伍將於礁溪信義路與仁愛路口集結，以熱情奔放的舞姿，伴隨著溫泉季的主題花車、偶車，在光影魅力下與民眾遊客一同狂歡。

10日則是「溫泉音樂會」，於溫泉路、健康路口晚上七點魅力登場，超強藝人、團體卡司全力釋出，邀請獲獎無數金曲獎歌手JULIA吳卓源、由男團節目原子少年出身的「Ozone」、科幻女團「科幻女團HUR」及原創音樂之創作歌手「艾瑞」進行熱情演出。

另外「溫泉美食旅展」則是宜蘭縣政府特別邀請地方溫泉觀光產業、旅宿業、美食伴手禮及文創商品業者一同推出優惠旅展，來此民眾除可購買超優惠票券外，更有多元特色伴手禮，其中值得一提的是本次活動特別結合宜蘭名產金柑，進行各式衍生產品展售，由宜蘭縣農會領軍，於活動現場銷售金柑鮮果與加工品，並邀請參與金柑甜點研發的青創店家，包含OneFu萬福、NiNôo、ㄊㄡㄊㄡ來、逗可可：甜點研究室、甜點貓手作甜點等到現場擺攤，搭配上其他參與展售在地店家，整體旅展展售品項獨特多元，好吃好買好逛，歡迎大家前往選購。

凡於美食旅展專區憑發票或收據，消費滿500元至服務台即可兌換紀念品；消費2,000元即可抽獎，獎品包含液晶電視、空氣清淨機、SWITCH遊戲機、五星飯店住宿券、餐券、泡湯券、紀念品…等多項限量大獎。

「2022冬戀蘭陽溫泉季」的活動場域周遭布置專屬活動的燈飾，點亮活動夜空，吸引旅遊駐足。燈飾規劃特別以音樂、夢想為設計元素，設有兩座身長9米、6.5米且手拿樂器的雪山巨人，及手持各種樂器的音樂小精靈，彈奏演繹著專屬蘭陽溫度的夢想曲，展現今年溫泉季的溫暖氛圍。在空中、水中的溫泉魚帶領遊客往公園內走去，大小巨人座落在高腳泡湯池，聆聽手持各種樂器的音樂小精靈，演出輕柔優雅的音樂，氛圍溫暖光影搖曳氛圍溫暖，絕對不容錯過。

「2022冬戀蘭陽溫泉季」大巨人燈飾展示時間自即日起至2023/2/5每日晚間5:30-11:00。活動相關內容請參考活動官網：www.yilanhotspring.com.tw