第11屆微型創業楷模　雲嘉南分署3位楷模獲獎

▲勞動部11屆微型創業楷模徵選，遴選出10位優秀創業楷模，其中雲嘉南轄區就有3位獲獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部為激勵創業精神並藉由成功創業家分享創業歷程，每2年舉辦一次微型創業楷模徵選，迄今已辦理11屆，本屆共有156位創業楷模參賽，遴選出10位優秀創業楷模，其中雲嘉南轄區就有3位獲獎。

獲將單位為「台灣智慧服務股份有限公司」洪錦輝、「憶之味手作醬」張艷君及「中欣環保有限公司」黃子忠，實為其他創業者的學習標竿。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，為建構友善創業環境並協助發展微型企業，勞動部推動「微型創業鳳凰貸款」、「就業保險失業者創業協助貸款」、「失業中高齡者及高齡者創業貸款辦法」等方案，只要年滿20歲以上民眾就可申請，最高額度可貸到200萬元，不僅免保證人及擔保品，前2-3年更是免利息，還有創業輔導的陪伴機制，協助轄區創業者圓夢。

本屆獲獎楷模之一，並同為致詞代表者的「憶之味手作醬」新住民張艷君說，人生雖歷經丈夫早逝、兒子發展遲緩等各種家庭壓力，也曾陷入人生低潮無法前行，但還好藉由推廣家鄉味干貝醬，並申請勞動部「微型創業鳳凰貸款」添購創業機具，目前干貝醬不僅營運穩定成長，還新開了一家燒臘店，提供工作機會給同為新住民的姊妹們，協助她們在台穩定就業。

而「台灣智慧服務股份有限公司」洪錦輝，公司產品主要將智慧安全鎖及安全系統結合遠端監控，提供使用者更便捷且安全的智慧管家服務，成為居家安全的守門員；另「中欣環保有限公司」黃子忠則是將廢棄物及塑膠材料環保再生，為環境盡最大心力，讓地球變得更好的青年創業者；本屆獲獎優秀楷模由勞動部於上週頒發獎座及10萬元獎勵金，不僅肯定創業者的辛勞及成功，更希望透過歷程分享帶領有志創業民眾，向圓夢路程邁進。

劉邦棟進一步補充，雲嘉南分署除持續推動「微型創業鳳凰貸款」等相關服務，也開設許多實體及線上的創業課程，歡迎有創業意願或有創業資金需求的民眾，可上微型創業鳳凰官網(https://beboss.wda.gov.tw/)了解資訊，或洽詢免付費專線0800-092-957由專人為您服務。