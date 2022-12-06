　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

第11屆微型創業楷模　雲嘉南分署3位楷模獲獎

▲勞動部11屆微型創業楷模徵選，遴選出10位優秀創業楷模，其中雲嘉南轄區就有3位獲獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部11屆微型創業楷模徵選，遴選出10位優秀創業楷模，其中雲嘉南轄區就有3位獲獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部為激勵創業精神並藉由成功創業家分享創業歷程，每2年舉辦一次微型創業楷模徵選，迄今已辦理11屆，本屆共有156位創業楷模參賽，遴選出10位優秀創業楷模，其中雲嘉南轄區就有3位獲獎。

獲將單位為「台灣智慧服務股份有限公司」洪錦輝、「憶之味手作醬」張艷君及「中欣環保有限公司」黃子忠，實為其他創業者的學習標竿。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，為建構友善創業環境並協助發展微型企業，勞動部推動「微型創業鳳凰貸款」、「就業保險失業者創業協助貸款」、「失業中高齡者及高齡者創業貸款辦法」等方案，只要年滿20歲以上民眾就可申請，最高額度可貸到200萬元，不僅免保證人及擔保品，前2-3年更是免利息，還有創業輔導的陪伴機制，協助轄區創業者圓夢。

本屆獲獎楷模之一，並同為致詞代表者的「憶之味手作醬」新住民張艷君說，人生雖歷經丈夫早逝、兒子發展遲緩等各種家庭壓力，也曾陷入人生低潮無法前行，但還好藉由推廣家鄉味干貝醬，並申請勞動部「微型創業鳳凰貸款」添購創業機具，目前干貝醬不僅營運穩定成長，還新開了一家燒臘店，提供工作機會給同為新住民的姊妹們，協助她們在台穩定就業。

而「台灣智慧服務股份有限公司」洪錦輝，公司產品主要將智慧安全鎖及安全系統結合遠端監控，提供使用者更便捷且安全的智慧管家服務，成為居家安全的守門員；另「中欣環保有限公司」黃子忠則是將廢棄物及塑膠材料環保再生，為環境盡最大心力，讓地球變得更好的青年創業者；本屆獲獎優秀楷模由勞動部於上週頒發獎座及10萬元獎勵金，不僅肯定創業者的辛勞及成功，更希望透過歷程分享帶領有志創業民眾，向圓夢路程邁進。

劉邦棟進一步補充，雲嘉南分署除持續推動「微型創業鳳凰貸款」等相關服務，也開設許多實體及線上的創業課程，歡迎有創業意願或有創業資金需求的民眾，可上微型創業鳳凰官網(https://beboss.wda.gov.tw/)了解資訊，或洽詢免付費專線0800-092-957由專人為您服務。

►「靜思書軒本草飲」超划算！8種嚴選草本配分　溫和保養身體

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／將接蔣萬安副市長？ 　李四川回應了
「好市多托嬰區」曝光！　擠滿小孩超安靜
王世堅、呱吉現身力挺！　吳怡農競選主視覺曝光
快訊／殲-16機直衝恆春外海空域！　20架共機擾台
清純女孩開情色直播DIY　下一秒媽媽突敲門！急翻身
快訊／大咖視后癌逝！　曾是約翰屈伏塔摯愛
日本PK戰「4球被擋3球」！　球員當場跪地哭一團

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台電新營捐年菜助孤老　關懷在地賀壽百歲人瑞

推動新式體能訓練及救災人員管制系統　南消打造全新救災團隊

第11屆微型創業楷模　雲嘉南分署3位楷模獲獎

台南模式全國實施！　教育部允下學年各校免費供生理用品

男子駕車使用手機通話　永康警深夜地攔檢當場查獲槍毒

全國首創新北技職名人賞　侯友宜：鼓勵孩子勇敢追逐夢想

日本笠間市長首次蒞府拜會　黃偉哲盼深化台日雙方農產交流

肌力等同戰力消防猛男尬大輪　第四大隊消防體能測驗熱血開測！

全國模範清潔隊長368名角逐　桃園區中隊長吳小萬奪魁

教育部唯一推薦　中央大學環校道路工程獲工程會金質獎肯定

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

國1休旅車追撞大貨車！　車頭全毀...駕駛受困身亡

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

影片曝！蘋果門市被劫107萬元　員工阻止正義顧客：讓他們搶

台電新營捐年菜助孤老　關懷在地賀壽百歲人瑞

推動新式體能訓練及救災人員管制系統　南消打造全新救災團隊

第11屆微型創業楷模　雲嘉南分署3位楷模獲獎

台南模式全國實施！　教育部允下學年各校免費供生理用品

男子駕車使用手機通話　永康警深夜地攔檢當場查獲槍毒

全國首創新北技職名人賞　侯友宜：鼓勵孩子勇敢追逐夢想

日本笠間市長首次蒞府拜會　黃偉哲盼深化台日雙方農產交流

肌力等同戰力消防猛男尬大輪　第四大隊消防體能測驗熱血開測！

全國模範清潔隊長368名角逐　桃園區中隊長吳小萬奪魁

教育部唯一推薦　中央大學環校道路工程獲工程會金質獎肯定

長灘島行程優惠中！白色沙灘美如仙境、血拼SPA通通有

將接蔣萬安內閣副市長？ 　李四川不否認：人事由市長宣布比較好

918大地震後！EMU3000型「播音頻鬼打牆」　台鐵：廠商12／9前改善

7-11聖誕福袋抽新款瑪莎拉蒂！4大卡通史奴比、Miffy、Kitty限量賣

王世堅力挺吳怡農　喊話王鴻薇：留下來一起當「蔣師」

單眼皮變雙！通緝犯逃6年「報假身分騙警」　瞎掰：我確診變瘦

台電新營捐年菜助孤老　關懷在地賀壽百歲人瑞

習近平「一身黑衣」悼念江澤民：永別了！遺孀王冶坪坐輪椅現身

每月1日綠色友善蔬食日　台中最難訂餐廳無肉料理12／15開放預訂

陳建仁傳接閣揆　周玉蔻：侮辱蔡英文的判斷力

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

地方熱門新聞

3姊弟火場慘死　陌生阿伯登門送暖

日本笠間市長首次蒞府拜會

肌力等同戰力消防猛男尬大輪

男子駕車使用手機通話永康警查獲槍毒

蔡適應北大博士學位遭撤銷　謝國樑回應了

2同學當選里長　桃園上大國小同學會嗨爆

亞洲步道大會基隆徒步走　暖東峽谷步道推向國際

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

台南模式全國實施！

全國模範清潔隊長368名角逐　桃園吳小萬奪魁

花蓮勇士曾聖光骨灰返台　花蓮各界靈堂哀弔

台南市17處新建置科技執法1日啟動

恆春警交通大執法　降低46.6%車禍傷亡

許淑華論文爭議　逢甲大學回應了

更多熱門

相關新聞

雲嘉南庇護工場成果展

雲嘉南庇護工場成果展

12月3日為國際身心障礙者日，勞動部雲嘉南分署與台南市政府勞工局，在南紡購物中心廣場舉辦雲嘉南區庇護工場商品成果發表活動，邀集6家分署輔導有成的庇護工場設攤，現場展售各家庇護工場的特色產品，呈現身心障礙朋友們多年來的學習成果，吸引不少民眾購買支持。

勞動部展成果邀民眾參與

勞動部展成果邀民眾參與

雲嘉南首座銀髮人才服務據點揭牌

雲嘉南首座銀髮人才服務據點揭牌

雲嘉南分署職場互助教保中心啓用

雲嘉南分署職場互助教保中心啓用

雲嘉南多元培力好有趣

雲嘉南多元培力好有趣

關鍵字：

微型創業楷模雲嘉南

讀者迴響

熱門新聞

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

國防部憲兵盜照！女憲兵100私密照慘被外流

全班27名同學「有26人討厭他」

基努李維「雙膝跪地連磕3次頭」14秒片瘋傳

留5星給態度良好員工　老闆笑噴

女護士遭性侵殺害　懸案近43年後終偵破

藍綠互打黑道從政　呂秋遠點名9人

「TOYOTA跨界新休旅」現身

更多

最夯影音

更多
淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD
騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面