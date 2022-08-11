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悠遊國旅一起玩　雲嘉南多元培力好有趣

▲悠遊國旅正夯！勞動部多元培力團體力推雲嘉南體驗遊程，鼓勵民眾走出戶外，輕鬆玩遍雲嘉南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲悠遊國旅正夯！勞動部多元培力團體力推雲嘉南體驗遊程，鼓勵民眾走出戶外，輕鬆玩遍雲嘉南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情趨緩正值暑假，國人旅遊需求大增，許多國旅振興方案陸續開跑，勞動部雲嘉南分署為響應這波旅遊熱潮，特彙集轄區內的多元培力民間團體，推出以「山海線」為主題的旅遊路線，鼓勵民眾走出戶外，輕輕鬆鬆玩遍雲嘉南。

雲嘉南分署長程泰運表示，分署長期推動多元培力就業計畫，導入人力協助地方產業，釋出就業機會幫助失業者、中高齡等就業弱勢民眾重返職場、穩定就業，推動至今近20年，補助民間團體約1600個就業計畫，創造上萬個工作機會。

▲悠遊國旅正夯！勞動部多元培力團體力推雲嘉南體驗遊程，鼓勵民眾走出戶外，輕鬆玩遍雲嘉南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了搭上這波「悠遊國旅振興方案」熱潮，雲嘉南分署精選山海線遊程體驗，山線體驗遊程部分，嘉義縣有茶山部落產業社區合作社的「部落文化巡禮體驗」，跟著導覽領隊走訪部落特有的涼亭文化，體驗如何運用月桃葉製作鳥笛與風笛；還有阿里山鄉山美社區發展協會的「山美部落水上餐廳」，可以認識鄒族傳統家屋與神話故事、到賞魚區認識鯝魚，並走訪秘境享用風味餐；竹崎鄉觀音瀑布產業合作社則推可以體驗四季的景觀遊程，看觀音瀑布歷經921大地震及莫拉克風災、睽違20年後再現風華；緊臨著曾文水庫的大埔鄉和平社區發展協會，不僅有製作漂流木小提琴的DIY體驗，還可以登上山豬島親自餵食聽歌劇長大的放山豬，好玩又有趣。

▲悠遊國旅正夯！勞動部多元培力團體力推雲嘉南體驗遊程，鼓勵民眾走出戶外，輕鬆玩遍雲嘉南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

海線部分，則規劃有臺南市馬沙溝觀光休閒協會的「鹽蚵人生」遊走3D彩繪村、體驗串蚵，搭配「台61幸福公路」推出1日遊；嘉義縣新港鄉南笨港休閒農業區發展協會，可以依四季變化推出多項套裝行程，騎乘協力車暢遊南笨港；雲林縣金湖休閒農業發展協會則推出「樂活雲濱漫遊雲嘉」體驗活動，可以到農村小舖品嚐甘苦人在地風味餐或至明湖海產主題餐廳享用龍膽石斑、下水體驗摸蛤撈蝦的樂趣！

雲嘉南分署長程泰運也貼心叮嚀，雖然近期疫情趨緩，但也要遵守中央流行疫情指揮中心相關規定，才能保護自己也保護他人，安心出遊徜徉雲嘉南，山海線遊程資訊可詳見一覽表，或撥雲嘉南分署(06)698-5945轉1341洽詢。

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