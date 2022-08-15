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雲嘉南分署職場互助教保中心啓用　營造友善育兒職場

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，設置「職場互助教保服務中心」，15日正式開課，並由勞動部次長陳明仁、伯利恆基金會董事長林吉男等人揭牌啓用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，設置「職場互助教保服務中心」，15日正式開課，並由勞動部次長陳明仁、伯利恆基金會董事長林吉男等人揭牌啓用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，為營造職場友善育兒環境，設置「職場互助教保服務中心」，15日正式開課並由勞動部次長陳明仁、伯利恆基金會董事長林吉男等人進行揭牌宣告正式啓用，將提供分署及附近企業2至6歲幼兒就讀，以實際行動營造友善職場，協助員工兼顧家庭與工作。

勞動部次長陳明仁表示，台灣因出生率逐年下滑，近兩年皆呈現人口負成長，2022年5月更是刷新單月出生數新低紀錄，為鼓勵生育政府提出0至6歲國家一起養的目標，支持年輕家庭生養子女，勞動部積極響應國家政策，於雲嘉南分署成立勞動部第1個教保中心，並將陸續啟用5個教保中心，提供員工及附近企業安心且高品質的托育服務，同時也為國家友善育兒政策貢獻心力。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，設置「職場互助教保服務中心」，15日正式開課，並由勞動部次長陳明仁、伯利恆基金會董事長林吉男等人揭牌啓用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雲嘉南分署教保中心係委託財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會辦理，董事長林吉男表示，伯利恆的教學特色是以「愛與接納」為核心，結合學前融合式教育，提供多元化的資源運用，培養幼童具有敏銳的觀察力，相信藉由伯利恆豐富教學經驗與齊全的教材設施，一定能讓幼兒快樂的學習與成長。

雲嘉南分署教保中心位於綜合大樓一樓，耗資逾600萬、歷時超過1年半規劃打造，除設置全新幼兒專屬教室，更備有豐富的教材區域如語文區、數學區、組合建構區、積木區、美勞區、體能區及移動式資訊車等，學費比照非營利幼兒園收費規定，採每月定額收費（最高2000元），預計將可收托幼兒40名，大幅度降低育兒經濟負擔，讓員工及民眾放心托育、安心工作。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，設置「職場互助教保服務中心」，15日正式開課，並由勞動部次長陳明仁、伯利恆基金會董事長林吉男等人揭牌啓用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次啓用典禮亦邀請台南市副市長戴謙、教育局副局長王崑源、經濟部工業局官田工業區服務中心主任李宗燦及勞動力發展署長蔡孟良等人共同參與，典禮後勞動部次長陳明仁與即將入學的家長及幼兒們，在教保中心教師的引導下，一同巡查教保中心環境、體驗教保中心內部設施，並了解學習區的課程模式；目前教保中心已招募25位新生，現正持續受理報名中，歡迎鄰近社區民眾多加利用，相關資訊請查詢報名網址https://reurl.cc/D31xXR，或洽詢電話06-6935622由專人為您服務。

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