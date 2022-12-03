雲嘉南庇護工場成果展　身心障礙員工展自信

▲勞動部雲嘉南分署與台南市政府勞工局，在南紡購物中心廣場舉辦雲嘉南區庇護工場商品成果發表活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



12月3日為國際身心障礙者日，勞動部雲嘉南分署與台南市政府勞工局，在南紡購物中心廣場舉辦雲嘉南區庇護工場商品成果發表活動，邀集6家分署輔導有成的庇護工場設攤，現場展售各家庇護工場的特色產品，呈現身心障礙朋友們多年來的學習成果，吸引不少民眾購買支持。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟與台南市勞工局長王鑫基也到現場為庇護工場的夥伴們加油打氣，劉邦棟說，庇護工場產出的產品背後都相當不容易，每個步驟庇護夥伴都要經過多次練習才能完成，看到他們能有今天的成果相當感動，也呼籲民眾用消費一起支持庇護性就業。

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劉邦棟還說，因應疫情衝擊，勞動部提供庇護工場租金、人事費等營運補助，每家庇護工場最高補助24萬元，另也每年補助20萬元行銷費用，協助推廣行銷商品，協助庇護工場永續經營。

「歡迎來買新鮮的蔬菜喔！」32歲、有輕度智能障礙的阿源在攤位前賣力推銷自家產品，在蓮心園農藝庇護工場已5年的他，播種、育苗、施肥、除草、採收樣樣精通，今日他也在現場帶領民眾進行植栽DIY體驗，展現出自信的一面，阿源說，很高興自己能賺錢幫家裡減輕負擔，「在庇護工場工作非常開心」。

蓮心園農藝庇護工場行銷專員朱寶玉說，透過不斷地練習，身心障礙者也能走出自己的一片天，目前有8位心智障礙青年在庇護工場培養技能，像阿源工作技能駕輕就熟，不僅工作能力提升，也建立就業信心。她希望民眾能多多支持庇護工場產品，讓身心障礙朋友能穩定就業。

今日成果發表活動展出包括菩提澄園庇護工場的手工饅頭與麵疙瘩、蓮心園農藝庇護工場的無毒蔬果與蛋捲禮盒、微笑工坊的手工琉璃珠、弘元皮革庇護工場的牛皮骨與狗狗零食、吉茂專業庇護工場的客製化禮贈品、展翼烘焙庇護工場的手工麵包與餅乾等6家工場特色商品，現場還有DIY手作體驗與消費滿額贈活動，另邀請自閉症工作犬、視障咖啡師一同參與，買氣強強滾，相當熱鬧。