勞動部展成果邀民眾參與　多元培力特展、市集認識雲嘉南之美

▲勞動部雲嘉南分署將在藍晒圖文創園區舉辦一年一度的「好時光靚市集」活動，邀集34家來自雲嘉南區具社會企業潛力的非營利組織與微型創業店家設攤展成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部雲嘉南分署將於10月22日在藍晒圖文創園區舉辦一年一度的「好時光靚市集」活動，邀集34家來自雲嘉南區具社會企業潛力的非營利組織與微型創業店家設攤展成果，同時為幫市集活動暖身。

13日起也在藍晒圖文創園區BLUES 2藝廊舉辦「開箱多元雲嘉南」特展，展出雲嘉南多元經典遊程與多元生態永續產品，歡迎民眾參加，一同體驗雲嘉南地區的人文、藝術與產業風貌。

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雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部長期推動多元培力就業計畫，導入人力幫助社區再生與產業發展，創造許多在地就業機會，不僅吸引年輕人返鄉，也讓失業者、中高齡、二度就業婦女等弱勢族群穩定就業，計畫推動至今近20年，已補助雲嘉南區民間團體約1600個就業計畫，創造出近萬個工作機會。

劉邦棟說，為讓民眾了解雲嘉南地區的美與好，今年特別在「好時光靚市集」活動前結合特展，以「開箱多元雲嘉南」為主題，在藍晒圖文創園區BLUES 2藝廊展出多元培力就業計畫的輔導成果，一樓展區介紹雲林北港老街區、嘉義阿里山茶山部落、台南北門等八條多元單位經典遊程，讓你從山上玩到海邊，還能獲得200元遊程折抵券。

二樓展區則以多元永續為主題，帶民眾看見雲林三秀園雅集文化協會的老屋再生、嘉義台灣國際學術交流學會的黑水虻與台南官田烏金社區的菱殼炭等社區產業面貌，讓民眾一窺如何透過材料回收、農業技術革新方式，友善大地，讓環境永續。

在參觀展覽的同時，雲嘉南分署也邀請民眾參加10月22日在藍晒圖文創園區舉辦的「好時光靚市集」活動，當日市集展售項目豐富多元，包括雲林古坑華南社區的咖啡飲品、嘉義南笨港農業區的紅蔥拌醬、台南東山合作社的龍眼蜂蜜、左鎮公館社區的萬壽菊茶等，另還有月桃杯墊、束口袋鬱金香扣、自然木質文創夾等DIY體驗活動。

當日市集活動除有蘋果家族兒童街舞熱情開場外，也邀請許多在地表演團體演出，而現場除有免費試吃試喝的多元即享活動外，消費滿額還有機會抽中MacBook Air、電子鍋、43吋AI電視、氣炸鍋等600多項獎品，歡迎親子同遊，相揪作伙逛市集，一起做公益。