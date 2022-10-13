　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

勞動部展成果邀民眾參與　多元培力特展、市集認識雲嘉南之美

▲勞動部雲嘉南分署將在藍晒圖文創園區舉辦一年一度的「好時光靚市集」活動，邀集34家來自雲嘉南區具社會企業潛力的非營利組織與微型創業店家設攤展成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署將在藍晒圖文創園區舉辦一年一度的「好時光靚市集」活動，邀集34家來自雲嘉南區具社會企業潛力的非營利組織與微型創業店家設攤展成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部雲嘉南分署將於10月22日在藍晒圖文創園區舉辦一年一度的「好時光靚市集」活動，邀集34家來自雲嘉南區具社會企業潛力的非營利組織與微型創業店家設攤展成果，同時為幫市集活動暖身。

13日起也在藍晒圖文創園區BLUES 2藝廊舉辦「開箱多元雲嘉南」特展，展出雲嘉南多元經典遊程與多元生態永續產品，歡迎民眾參加，一同體驗雲嘉南地區的人文、藝術與產業風貌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部長期推動多元培力就業計畫，導入人力幫助社區再生與產業發展，創造許多在地就業機會，不僅吸引年輕人返鄉，也讓失業者、中高齡、二度就業婦女等弱勢族群穩定就業，計畫推動至今近20年，已補助雲嘉南區民間團體約1600個就業計畫，創造出近萬個工作機會。

劉邦棟說，為讓民眾了解雲嘉南地區的美與好，今年特別在「好時光靚市集」活動前結合特展，以「開箱多元雲嘉南」為主題，在藍晒圖文創園區BLUES 2藝廊展出多元培力就業計畫的輔導成果，一樓展區介紹雲林北港老街區、嘉義阿里山茶山部落、台南北門等八條多元單位經典遊程，讓你從山上玩到海邊，還能獲得200元遊程折抵券。

▲勞動部雲嘉南分署將在藍晒圖文創園區舉辦一年一度的「好時光靚市集」活動，邀集34家來自雲嘉南區具社會企業潛力的非營利組織與微型創業店家設攤展成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二樓展區則以多元永續為主題，帶民眾看見雲林三秀園雅集文化協會的老屋再生、嘉義台灣國際學術交流學會的黑水虻與台南官田烏金社區的菱殼炭等社區產業面貌，讓民眾一窺如何透過材料回收、農業技術革新方式，友善大地，讓環境永續。

在參觀展覽的同時，雲嘉南分署也邀請民眾參加10月22日在藍晒圖文創園區舉辦的「好時光靚市集」活動，當日市集展售項目豐富多元，包括雲林古坑華南社區的咖啡飲品、嘉義南笨港農業區的紅蔥拌醬、台南東山合作社的龍眼蜂蜜、左鎮公館社區的萬壽菊茶等，另還有月桃杯墊、束口袋鬱金香扣、自然木質文創夾等DIY體驗活動。

當日市集活動除有蘋果家族兒童街舞熱情開場外，也邀請許多在地表演團體演出，而現場除有免費試吃試喝的多元即享活動外，消費滿額還有機會抽中MacBook Air、電子鍋、43吋AI電視、氣炸鍋等600多項獎品，歡迎親子同遊，相揪作伙逛市集，一起做公益。

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
快訊／25歲騎士停等紅燈　遭水泥車輾爆頭慘死
蔡英文「一句話」李遠哲氣得快發瘋：無法再溝通
快訊／《美國偶像》亞軍車禍離世！　得年23歲
快訊／台股逃殺！跌近200點萬三失守　台積電跌破400
快訊／國防部確定了！　4個月兵役不需補役期
美祭最嚴晶片禁令！　台積電獲1年豁免期
網美床戰「人體排字」遭玻璃反射！　200秒直播網看傻
台積電跌到4字頭「要攤平嗎？」　網曝1價格：閉著眼睛買
新變異株BF.7「一定很快進來」！　台大醫：2地方注意

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳吉仲坦言農遊券3.0成效不彰　兩週內提精進方案

自助餐「1肉3菜150元」他嫌貴公布算法　老饕揭關鍵在秋葵

橘色惡魔喊不想走！台灣學校「1規定」卻嚇壞日本學生：太痛苦

勞動部展成果邀民眾參與　多元培力特展、市集認識雲嘉南之美

突然想理髮！他見「1規定」碰壁不剪了　網超有感：我也覺得煩

輔大2023世界大學排名「全國第12」不只贏國立！產學收入居全球頂標之上

快訊／今起開國門！入境改採0+7首日狀況　指揮中心14:00說明

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為颱風「桑卡」　最新路徑出爐

獲頒北科大首位榮譽傑出校友　鄭文燦透露：沒緣分後的圓滿結局

台南應用科大邀王正坤醫師　分享連鎖企業展店策略與價值鏈分析

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

阿伯拍醒路倒醉男喊危險！　摸走2萬塞口袋：都飛走了

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

吳宗憲：請雙面人講一下..猛虧Lulu　狂譙金鐘分開頒「很愚蠢」全員冷汗

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

陳吉仲坦言農遊券3.0成效不彰　兩週內提精進方案

自助餐「1肉3菜150元」他嫌貴公布算法　老饕揭關鍵在秋葵

橘色惡魔喊不想走！台灣學校「1規定」卻嚇壞日本學生：太痛苦

勞動部展成果邀民眾參與　多元培力特展、市集認識雲嘉南之美

突然想理髮！他見「1規定」碰壁不剪了　網超有感：我也覺得煩

輔大2023世界大學排名「全國第12」不只贏國立！產學收入居全球頂標之上

快訊／今起開國門！入境改採0+7首日狀況　指揮中心14:00說明

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為颱風「桑卡」　最新路徑出爐

獲頒北科大首位榮譽傑出校友　鄭文燦透露：沒緣分後的圓滿結局

台南應用科大邀王正坤醫師　分享連鎖企業展店策略與價值鏈分析

快訊／尖叫！蔡依林宣布開唱　「6場時間出爐」跨年嗨唱到2023

「怪物狀元」霸氣新綽號曝！　11分鐘砍11分卻突然傷退

豪宅一哥輸給他！　9塊台中最貴土地買家名單出列

年輕人不按讚了！　這些「落伍表情符號」網超反感：爸媽才用

女房東突然失蹤！警在公寓冰箱找到「人類屍塊」　遭房客殺害分屍

外送平台業者管理自治條例上路　台南勞工局保障外送員權益

賴清德喊「讓陳其邁全台最高票當選」　柯志恩：不覺得奇怪？

陳吉仲坦言農遊券3.0成效不彰　兩週內提精進方案

失守萬三遭疑國安基金怕賠縮手　財長「損益不是護盤主要目的」

255萬起！TOYOTA「新GR Supra」在台上市　自排漲2萬、引進3新色

泰國飯店實錄鬼壓床！　男子睡覺狂低吼突大叫

生活熱門新聞

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

桑卡颱風最快明生成！　共伴效應「致災降雨」炸2區

這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

【賣力少年郎】22歲鷹架師傅月賺9萬　初入行時父反對

翹臀妹深蹲「噗一聲」！褲子溼整片教練尷尬

夫妻抱嬰求「放進去一下下就好」醫傻眼

烤魷魚Low了　他烤鯊魚引網朝聖

阿公脫口罩…「8cm長條物掛嘴上」嚇壞親友

小姑結婚向她借金飾　過來人揭恐怖套路狂勸

近年最強共伴效應！連3天迎豪雨

女兒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

國手變工手！　憤青防水工：我的苦難不該是你的故事

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

更多熱門

相關新聞

勞動部培育專業職人

勞動部培育專業職人

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，參加「2022年度職人傳承新秀選拔活動」，漆作裝潢職類林裕強老師與國手傅文德，雙人合力以「台中之美」作為主題架構，結合大甲媽祖的宗教人文風情，以及台中依山傍海、雲霧山嶺的地貌，用色大膽明亮、作品相當吸睛，由選拔中脫穎而出。

飯店業爆求助徵才遭丟回　勞動部喊冤「薪酬不對等難吸引人」

飯店業爆求助徵才遭丟回　勞動部喊冤「薪酬不對等難吸引人」

10／13起入境移工適用0+7　照顧重症高風險者須住旅館、不工作

10／13起入境移工適用0+7　照顧重症高風險者須住旅館、不工作

天災、突發事件要求勞工延長工時　勞動部放寬申報期限

天災、突發事件要求勞工延長工時　勞動部放寬申報期限

「in台南積幸福」烘焙技職培力計畫

「in台南積幸福」烘焙技職培力計畫

關鍵字：

勞動部成果多元培力雲嘉南

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

林叨囝仔Sydney懷孕！升格7寶媽

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

淡水「超美樓中樓」47坪賣998萬　網傻：是甜點社區

小孩自願退團…《原子》班底IG一片黑

國小女童190公分！親姊身高也超驚人

快訊／蘇貞昌「王牌小編」輕生　鄭運鵬幕僚：我男友過世了

網友又挖「曾跟Sabrina同台」！LULU嘆：快煩死

超多人中！5個洗髮誤區讓掉髮變多

孫生女友爆夜店親人夫…酷炫嚴肅回應！

屏東售「晴天娃娃屋」400萬　網揭恐怖真相

桑卡颱風最快明生成！　共伴效應「致災降雨」炸2區

網美直播「人體排字」200秒　慘遭玻璃反射出賣

更多

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面