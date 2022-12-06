陳明通指導論文涉抄襲「再爆9人架構雷同」　台大：沒有回應

▲林智堅與鄭文燦的台大論文被認定抄襲而撤銷學位，指導教授都是陳明通。（圖／記者屠惠剛攝、記者沈繼昌攝）

記者許敏溶／台北報導

政治人物博碩士論文抄襲案連環爆，台大國發所更是各界矚目焦點，傳聞國發所論文抄襲者不止目前林智堅、鄭文燦兩人，還有其他政治人物及媒體人、主播及名嘴，《ETtoday新聞雲》今（6日）向台大詢問，是否還有民眾向台大檢舉，以及是否會立案調查，台大表示：「沒有回應。」

今年九合一大選前後，論文抄襲案連環爆，前新竹市長林智堅首先引爆，因為論文抄襲，先被台大撤銷國發所碩士學位，之後也因論文抄襲被中華大學撤銷碩士學位，緊接著是前立委蔡壁如因為抄襲被德明財經科技大學撤銷學位，近期則是桃園市長鄭文燦因為抄襲被撤銷台大國發所碩士學位，立委蔡適應則因為抄襲被撤銷台北大學博士學位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中台大國發所為這次論文抄襲案的引爆點與風暴中心，而林智堅、鄭文燦的指導教授，都是現任國安局長陳明通，外界質疑陳明通指導的學生當中，還有許多未爆彈，新黨游智彬昨（5日）更公開點名，還有9人接受陳明通指導，論文都有架構雷同的問題，其中包括媒體人、主播及名嘴。

外界好奇是否有民眾向台大檢舉，以及檢舉後是否會立案調查，《ETtoday新聞雲》今早詢問台大，台大並未正面答覆，僅表示：「沒有回應。」

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！