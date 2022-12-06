傳賴清德有意參選民進黨主席　綠委「蠻贊同」：須具備3條件

▲副總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨九合一選舉慘敗，總統蔡英文請辭黨主席，預計明年1月中旬完成補選，更有媒體報導副總統賴清德已向蔡英文說明將參選一事。賴清德辦公室僅回應尚未決定，相關人選仍動見觀瞻。而對於賴可能參選，已公開表態「蠻贊同」的立委許智傑6日也提出，黨主席須具備的3項條件，包含溝通協調、行政經驗、領袖魅力等。

根據網路媒體《上報》報導，賴清德4日已經當面向蔡英文說明將參選黨主席，未來由蔡英文專心國政，黨中央為選舉機器，黨政分離，由賴清德以黨主席及總統候選人身分領導民進黨。

對此，賴清德辦公室說明，各方勸進聲很多，還沒決定，現階段多面向、多管道傾聽民意，改革、回應能否符合社會期待才是重點。

立委許智傑表示，如果賴清德副總統有表示要角逐黨主席的話，個人是蠻贊同的，因為這個主席是要承擔、要檢討、改進再出發，所以希望凝聚全黨的共識，一起為民進黨努力。

許智傑6日指出，黨主席需要具備3項能力，包含「能溝通協調以化解黨內意見的分歧」、「有行政經驗來帶領黨務可以公正順暢」、「具領袖魅力來帶領黨重新贏回民心」。

許智傑表示，希望黨內儘快協調出優秀的人選，帶領民進黨檢討改進再出發，重獲人民的信心。