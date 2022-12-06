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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣對黑道問題太寬鬆！矢板明夫點台日1差異：政治生命立刻結束

六代目山口組（圖／翻攝自六代目山口組臉書）

▲日本政府致力於切斷黑道與一般社會的聯繫管道，圖為山口組。（圖／翻攝自六代目山口組臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨九合一選舉大敗被檢討「黑道在核心」，因此於5日召開記者會，公布「公職排黑」修法主張。對此，日本產經新聞台北支局長矢板明夫表示，「這是一個推動社會進步的好提案，希望在野黨也能夠支持，共同改善台灣的政治環境。」

矢板明夫5日發文表示，他長期觀察台灣，一直覺得台灣在處理黑道和政治的問題上表現得太寬鬆，「簡直讓人難以置信」；他直言，不止一次在媒體上看到藍綠兩黨的知名政治人物出席黑道老大的葬禮，「這種事如果發生在日本，這些人的政治生命絕對會立刻被宣告結束。」

矢板明夫指出，日本政府將透過暴力、恐嚇、詐騙等手法追求經濟利益的團體，定義為「反社會組織」，也就是台灣說的黑道；日本政府多年來，透過層層立法，切斷黑道跟一般社會的聯繫管道，致力於在經濟上孤立黑道，「這些年，已經取得了非常顯著的成果。」

▲▼民進黨立院黨團 召開「積極回應民意 推動公職排黑修法」記者會 羅致政 黃世杰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立院黨團5日召開「積極回應民意 推動公職排黑修法」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

他說，日本的主要企業都為了維護自身社會形象，簽署了「暴力團追放（排除）誓約書」。所以，反社會性質一旦被認定，該團體即無法在銀行開設帳戶，其成員在購買汽車或房子時也無法貸款，同時，也不能和大企業進行生意往來。

矢板明夫解釋，日本戰後到上世紀90年代之前，曾經有相當長一段時間是黑道的「黃金時代」。黑道槍戰電影曾經在日本電影史上占有重要位置。但是，自從日本政府在90年以後多次修改「暴力團對策法」，黑道在日本的生存空間就越來越小了。

因此，日本的政治人物、運動選手、影星、歌星等公眾人物，一旦被發現和黑道人物一起吃飯喝酒、打高爾夫球，就不被允許繼續出現在媒體上，只能提前退休。

矢板明夫轉述日本警察廳統計，日本2021年全國有登記的黑道成員為2萬4100人，大約是30年前的4分之1左右，呈現連續17年減少的狀態。而且，日本黑道成員的老齡化也相當嚴重，估計在不久的將來，人數會變得很少，「希望台灣的這一次修法能夠成功。」

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