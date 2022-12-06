　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台大論文不公開最多5年　蘇一峰：為何陳明通學生可以超過？

記者黃翊婷／綜合報導

今年九合一選舉前後論文醜聞連環爆，除了前新竹市長林智堅之外，民進黨桃園市長鄭文燦、立委蔡適應的論文也被認定抄襲，其中林智堅、鄭文燦的指導教授都是陳明通。胸腔重症科醫師蘇一峰質疑，明明台大規定論文不公開上限為5年，「為什麼阿通師的學生就可以超過5年？」

▲針對國民黨桃園市長參選人張善政批評綠營人士智商低，桃園市長鄭文燦認為不應惱羞成怒；林智堅也認為不需用粗暴言語貶低別人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲林智堅、鄭文燦因論文抄襲，接連被校方撤銷學位。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

國安局長陳明通在台大國發所指導的學生林智堅、鄭文燦，先後因碩士論文抄襲而被校方撤銷學位，引發各界討論。蘇一峰5日在臉書PO文質疑，明明台大規定論文不公開上限為5年，「為什麼阿通師的學生就可以超過5年？教育部不用介入嗎？論文有專利權嗎？這些分析國家社會的論文根本沒有什麼專利啊！」

台大圖書館「學位論文延後公開作業說明」。（圖／翻攝自台大圖書館網站）

▲台大圖書館「學位論文延後公開作業說明」。（圖／翻攝自台大圖書館網站）

依據台大圖書館「學位論文延後公開作業說明」，第一點便是「依學位授予法第16條及本校研究所博士暨碩士學位考試規則第9條規定，學位論文以公開為原則，以利學術流通及分享，圖書館得將學位論文上架公開閱覽。但涉及機密、專利事項或依法不得提供，並經指導教授與系所主管認定者，學位論文得延後公開。延後公開須訂定合理期限，至多為5年」。

文章公開之後掀起網友正反意見熱議；而指導學生接連因為論文抄襲被撤銷學位，陳明通未來的動向也受到許多關注。民進黨立法院黨團幹事長羅致政5日表示，學術歸學術，尊重所有學術單位對於抄襲、瑕疵的結論，每位當事人無論要不要申訴，黨團都會尊重，而從立法院的角度來說，當然希望每位政務官對於個人適不適任做整體的考量。

▼陳明通也被捲入論文爭議。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼陳明通 出席立法院外交國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

????明明大學規定的 #不公開上限就是五年 為什麼阿通師的學生就可以超過五年？#教育部不用介入嗎？ ????論文有專利權嗎？這些分析國家社會的論文根本沒有甚麼專利阿 ！

蘇一峰發佈於 2022年12月5日 星期一

►「靜思書軒本草飲」超划算！8種嚴選草本配分　溫和保養身體

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
道瓊重挫逾482點！Fed恐再鷹派升息　三大投行唱空美股
快訊／日本夢碎！PK大戰3人被擋出　克羅埃西亞晉級8強
快訊／「宇宙」巴西4比1碾壓南韓　內馬爾回歸率隊前進8強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台大論文不公開最多5年　蘇一峰：為何陳明通學生可以超過？

世足賽嗨過頭！三重酒吧爆衝突　「4人高分貝嗆警」遭壓制逮捕

藍綠互打黑道從政　呂秋遠點名9人：怎麼好意思攻擊誰是黑道？

台灣對黑道問題太寬鬆！矢板明夫點台日1差異：政治生命立刻結束

柯文哲搭廉航遭爆「要求VIP服務」！四叉貓揭特權2招佔走接駁車

台灣公部門全面封殺「抖音、小紅書」　國安考量禁用中製軟體

公職排黑玩真的！內政部擬修法加嚴參選消極資格　最快2024適用

民進黨提排黑修法　時代力量提2關鍵建議：有心排黑不用等到修法

他批徐巧芯赴梵蒂岡「問天主」玩過頭　　引本尊霸氣回嗆

鄭文燦之外還有！游智彬爆9人論文雷同：分割研究成果

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

影片曝！蘋果門市被劫107萬元　員工阻止正義顧客：讓他們搶

國1休旅車追撞大貨車！　車頭全毀...駕駛受困身亡

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

台大論文不公開最多5年　蘇一峰：為何陳明通學生可以超過？

世足賽嗨過頭！三重酒吧爆衝突　「4人高分貝嗆警」遭壓制逮捕

藍綠互打黑道從政　呂秋遠點名9人：怎麼好意思攻擊誰是黑道？

台灣對黑道問題太寬鬆！矢板明夫點台日1差異：政治生命立刻結束

柯文哲搭廉航遭爆「要求VIP服務」！四叉貓揭特權2招佔走接駁車

台灣公部門全面封殺「抖音、小紅書」　國安考量禁用中製軟體

公職排黑玩真的！內政部擬修法加嚴參選消極資格　最快2024適用

民進黨提排黑修法　時代力量提2關鍵建議：有心排黑不用等到修法

他批徐巧芯赴梵蒂岡「問天主」玩過頭　　引本尊霸氣回嗆

鄭文燦之外還有！游智彬爆9人論文雷同：分割研究成果

阿根廷怕對上巴西？　梅西前傳奇搭檔：他們美洲盃輸我們

台大論文不公開最多5年　蘇一峰：為何陳明通學生可以超過？

道瓊重挫逾482點！Fed恐再鷹派升息　三大投行唱空美股

花蓮縣副議長潘月霞詐領助理費　與女兒遭羈押禁見

WMA秘書長：台灣是全球重要醫療及人道援助者

今晨14.3℃入冬最低溫！3縣市大雨　全台冷吱吱

世足賽嗨過頭！三重酒吧爆衝突　「4人高分貝嗆警」遭壓制逮捕

藍綠互打黑道從政　呂秋遠點名9人：怎麼好意思攻擊誰是黑道？

中國傳放寬防疫　路透：最快12／7宣布10項新措施

史上首次！巴西本屆26人都登場過　將與克羅埃西亞爭4強

剛換完紙門又被喵皇捅破...　奴才：改成塑膠看你怎麼抓

政治熱門新聞

鄭文燦之外還有！游智彬爆9人論文雷同

農曆年前發「十倍券」？行政院：各界意見或建議都會注意

柯文哲搭廉航遭爆要求VIP服務！四叉貓揭內幕

他批徐巧芯「問天主」玩過頭　　引本尊霸氣回嗆

政府要發「十倍券」？　周玉蔻喊：農曆年前全民收1萬元紅包

台對黑道太寬鬆！他：在日本政治生命秒結束

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

吳怡農爆10月已登記結婚　大方認「老婆是圈外人」

公職排黑玩真的！內政部擬修法加嚴參選消極資格　最快2024適用

民進黨提排黑修法　時力：有心不用等到修法

陳明文籲大掃黑　「再沒動作是被黑幫瞧不起」

藍綠互打黑道從政　呂秋遠點名9人

批陳明通猶如「鬻官賣爵」　羅智強轟：還不滾

影／蔣萬安搬「煮飯說」回應媒體　柯文哲憋笑破功笑到發抖

更多熱門

相關新聞

鄭文燦之外還有！游智彬爆9人論文雷同

鄭文燦之外還有！游智彬爆9人論文雷同

新黨游智彬10月檢舉桃園市長鄭文燦碩士論文涉嫌抄襲，台大確認後決議撤銷鄭文燦國發所碩士學位。對此，游智彬感謝臺大的良心，也希望大家不要苛責台大；另外，游智彬也透露，除了鄭文燦以外，還有9人接受陳明通指導，論文都有架構雷同的問題，其中包括媒體人、主播及名嘴。

批陳明通猶如「鬻官賣爵」　羅智強轟：還不滾

批陳明通猶如「鬻官賣爵」　羅智強轟：還不滾

趙少康酸民進黨變「綠油抄手」　喊有抄襲的快自首

趙少康酸民進黨變「綠油抄手」　喊有抄襲的快自首

鄭文燦碩士學位遭撤銷　檢舉人游智彬PO台大回函

鄭文燦碩士學位遭撤銷　檢舉人游智彬PO台大回函

「撤銷學位專區」鄭文燦是第100本　國圖證實「今年下架特別多」

「撤銷學位專區」鄭文燦是第100本　國圖證實「今年下架特別多」

關鍵字：

蘇一峰台大陳明通

讀者迴響

熱門新聞

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

全班27名同學「有26人討厭他」

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

國防部憲兵盜照！女憲兵100私密照慘被外流

基努李維「雙膝跪地連磕3次頭」14秒片瘋傳

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

女護士遭性侵殺害　懸案近43年後終偵破

「TOYOTA跨界新休旅」現身

YouTube看一半被打斷！簡單3招「擋掉討厭的廣告」

24歲足球員遭「近距離連轟6槍」慘死

日正妹見台灣人「外食習慣」傻眼：以為垃圾

日本PK大戰3人被擋出　克國晉8強

「超毒蔬菜」全台都有　消基會公布29間菜攤

更多

最夯影音

更多
淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD
騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面