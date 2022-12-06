台大論文不公開最多5年　蘇一峰：為何陳明通學生可以超過？

記者黃翊婷／綜合報導

今年九合一選舉前後論文醜聞連環爆，除了前新竹市長林智堅之外，民進黨桃園市長鄭文燦、立委蔡適應的論文也被認定抄襲，其中林智堅、鄭文燦的指導教授都是陳明通。胸腔重症科醫師蘇一峰質疑，明明台大規定論文不公開上限為5年，「為什麼阿通師的學生就可以超過5年？」

▲林智堅、鄭文燦因論文抄襲，接連被校方撤銷學位。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

國安局長陳明通在台大國發所指導的學生林智堅、鄭文燦，先後因碩士論文抄襲而被校方撤銷學位，引發各界討論。蘇一峰5日在臉書PO文質疑，明明台大規定論文不公開上限為5年，「為什麼阿通師的學生就可以超過5年？教育部不用介入嗎？論文有專利權嗎？這些分析國家社會的論文根本沒有什麼專利啊！」

▲台大圖書館「學位論文延後公開作業說明」。（圖／翻攝自台大圖書館網站）

依據台大圖書館「學位論文延後公開作業說明」，第一點便是「依學位授予法第16條及本校研究所博士暨碩士學位考試規則第9條規定，學位論文以公開為原則，以利學術流通及分享，圖書館得將學位論文上架公開閱覽。但涉及機密、專利事項或依法不得提供，並經指導教授與系所主管認定者，學位論文得延後公開。延後公開須訂定合理期限，至多為5年」。

文章公開之後掀起網友正反意見熱議；而指導學生接連因為論文抄襲被撤銷學位，陳明通未來的動向也受到許多關注。民進黨立法院黨團幹事長羅致政5日表示，學術歸學術，尊重所有學術單位對於抄襲、瑕疵的結論，每位當事人無論要不要申訴，黨團都會尊重，而從立法院的角度來說，當然希望每位政務官對於個人適不適任做整體的考量。

▼陳明通也被捲入論文爭議。（資料照／記者屠惠剛攝）