5位中生代接班點點名　府院黨改組時間曝光

▲蔡英文選後與黨內要角共商，定調執政團隊要穩定政局，也要開展新局。



圖文／鏡週刊

民進黨九合一選舉慘敗，牽動府院黨人事調整。本刊掌握，府院黨將在農曆年前完整改組，黨內人士透露，各方要求內閣改組聲浪不斷，黨內力主要求蘇貞昌負責的聲音蔡總統也聽到，「開票後，總統第一個留的人就是蘇。」她盼蘇續任想法至今未變，但2人也體認到，內閣確實需重新調整隊形，重拾民眾對政府信任感。「多位部會首長對選局感到氣餒，總統也一一找人致電安撫，希望行政團隊榮辱感是一體的。」

本刊掌握，除了副總統賴清德被黨內要角勸進接任黨主席，黨內中生代包括新系的鄭文燦、正國會系統的前交通部長林佳龍、基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安，以及前高雄市長陳菊愛將、現任黨智庫新境界文教基金會執行長許立明等，預料都將在下階段府院黨人事調整中扮演重要角色。

▼鄭文燦碩士學位遭撤銷，影響他參選黨魁的可能性。



黨政高層透露，有都市計畫專業的林右昌被黨內點名在兼顧派系平衡下，很有機會掌內政部，許立明則可能接任黨祕書長，至於鄭文燦、林佳龍、潘孟安，也會在這波人事調整中有重要角色，尚待最後拍板。

▼民進黨選後有意讓中生代接班，林佳龍是被點名的人選之一。



總統蔡英文4日下午邀賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會祕書長顧立雄、民進黨立法院黨團總召柯建銘、代理黨主席的高雄市長陳其邁等要角開會，定調「執政團隊要穩定政局，也要開展新局」，總統府發言人張惇涵表示，府院與各部會下一個階段的布局，將在立法院會期結束後進行檢討。

黨政人士透露，蔡英文8字定調「穩定政局、開展新局」，即已傳達盼蘇貞昌繼續留任的意向，但內閣勢必會在選後大幅調整隊形，以回應民意。

▼綠營年輕世代拱形象佳的鄭麗君出任黨魁。



「現在大家除了觀望賴的動向，也關切內閣改組的幅度。」一名黨內人士直言，部分派系仍對換閣揆抱持希望，若最終落空，目前勉強維持的表面和平搞不好會瞬間破裂，屆時恐連帶影響黨魁補選。對此，一名賴系子弟兵向本刊表示，光靠中生代不可能自行完備整個布局，勢必還是得由總統蔡英文出手領導。

「各派系頭人都在等小英！」一名派系要角直言，黨魁與閣揆是否改組是連動的，關鍵在於蔡英文如何思考選後的整體布局，尤其蔡至今仍維持一定的高支持度，算是強勢總統，因此，內閣動不動、動的幅度多大，勢必都牽動黨魁補選，不可能只先處理黨魁人選再思考內閣布局，小英應盡快確定選後人事方向，否則就2024大選時程來看，時間很趕！」

▼陳菊愛將許立明被點名有望入列民進黨下階段人事布局。

