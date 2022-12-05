公職排黑玩真的！內政部擬修法加嚴參選消極資格　最快2024適用

▲民進黨團召開「積極回應民意 推動公職排黑修法」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

為回應社會期待，民進黨立法院黨團5日舉行記者會，公布「公職排黑」修法主張，明定曾犯《組織犯罪防制條例》等5種情事，不得登記為候選人。對此，內政部晚間表示，將妥慎研修2項《公職人員選舉罷免法》有關候選人消極資格之限制規定，以回應各界期待。

有關外界提出曾犯黑、金、槍、毒者，應限制具有參選資格，內政部為杜絕有關人員藉參選漂白之情事，將妥慎研修兩項選罷法有關候選人消極資格之限制規定，以回應各界期待。

內政部表示，依《組織犯罪條例》第13條規定，犯本條例之罪，經判處有期徒刑以上之刑確定者，不得登記為公職人員候選人，對於黑道藉參選漂白者，已有明文限制。

內政部也指出，曾犯「毒品危害防制條例」、「槍砲彈藥刀械管制條例」、「洗錢防制法」等罪經判刑確定者，是否亦納入限制參選範圍，因相關法條規範之犯罪行為態樣、罪刑不一，尚須在限制參選之公益性及參政權保障作衡平考量。

內政部強調，為健全清廉參政之民主選舉制度，將積極推動候選人參選資格修法作業，以期於113年總統、副總統及立法委員選舉就能適用新修正規定。