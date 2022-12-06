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坦承外遇養私生女！韓SK集團會長離婚判決出爐　需付前妻1億贍養費

▲▼南韓SK集團會長崔泰源與盧素英2015年以後婚姻生活宣告破滅。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓SK集團會長崔泰源與盧素英2015年以後婚姻生活宣告破滅。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓國內第三大財閥「SK集團」會長崔泰源與盧素英（前總統盧泰愚之女）兩人的離婚訴訟，今（6）日一審宣判結果正式出爐，崔泰源需支付給盧素英1億韓元贍養費、財產分配額665億韓元，為所有離婚訴訟中財產分配金額最高的一場判決。崔泰源曾於2015年坦承外遇同居且有6歲私生女，兩人維持近30年的婚姻宣告破碎。

根據《韓聯社》、《News1》，首爾家庭法院家事合議2部於6日針對崔泰源、盧素英兩人的離婚財產分配訴訟進行一審判決，由於法官認定離婚事由的責任在於男方，因此判定崔須支付盧贍養費1億韓元（約新台幣235萬元）、財產分配665億韓元（約新台幣15.6億元），若崔在判決定讞後未繳納財產分配額，須另支付年5%的利息。

▲▼南韓前總統盧泰愚。（圖／達志影像）

▲盧素英是南韓已故前總統盧泰愚的女兒。（圖／達志影像）

報導指出，原本盧素英表示將守護家庭、堅決反對離婚，不過2019年12月她改變想法，向崔泰源表示同意離婚，同時要求崔泰源需繳出贍養費3億韓元、以及崔所持有的SK集團50%的股份（648萬7736股），換算價值相當於1兆3600億韓元。

然而在法庭上，崔泰源卻表示其目前持有的SK集團的股份，為先前從已故父親、前會長崔鍾賢所獲贈與、繼承的SK集團分公司持股，因此在原則上並不屬於離婚財產分配對象。對此，一審法庭也認為崔泰源的SK集團持股屬於特有財產。

崔泰源與盧素英在美國芝加哥留學時相識交往，1988年盧泰愚就職南韓總統後，兩人於該年9月在青瓦台辦結婚典禮，雙方膝下育有2女1子。

▲▼崔泰源二女兒崔敏貞自願入伍海軍，2017年以海軍中尉身份退伍。（圖／達志影像／newscom）

▲崔泰源二女兒崔敏貞自願入伍海軍，2017年以海軍中尉身份退伍。（圖／達志影像／newscom）

根據韓媒《Nocut News》於2015年12月底的報導，崔、盧兩人的長女從北京的國際學校、美國芝加哥大學經濟學系畢業，次女完成北京大學的學業後則自願服役擔任海軍將校，至於么子則從小患有糖尿病。

崔泰源2015年12月底透當地媒體發布一封親筆信，坦承他與另一名女子同居，雙方還有一名6歲的女兒。財經界人士透露，當時盧素英早在6年前就知道丈夫外遇生子，不過為了維護家庭尊嚴，即便當時通姦罪尚未廢除，盧素英還是選擇隱忍，且崔泰源時時刻刻表示想要離婚。

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