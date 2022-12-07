52歲男與2少女車內壞壞！爸爸活慘遇仙人跳　遭「假哥哥」勒索

▲嫌犯透過交友軟體尋找仙人跳的目標。（示意圖／取自Pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本靜岡市5月發生一起仙人跳事件，一名52歲男子透過交友軟體認識2名女高中生，並相約見面。2名少女搭上男方的車後，3人便在公園的停車場發生性行為。其中1名少女下車後，隨即出現另一名自稱是女方哥哥的少年，以「不想被警察發現就乖乖交錢」為由，勒索被害人6萬日幣（約新台幣1.3萬元）的現金。事實上，3人並無血緣關係，且疑似已經以相同手法仙人跳多次。

根據《靜岡放送》報導，山梨縣一名52歲男子透過交友軟體認識2名分別住在濱松市與靜岡市的女高中生，他在2022年5月下旬與2人相約見面，並親自開車前往靜岡市與她們會合。2名女高中生搭上男子的車後，3人就這樣前往靜岡市某公園的停車場，並在車內發生性行為。

▲被害人在交友軟體認識女高中生，沒想到卻是「羊入虎口」。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



結束之後，其中1名少女便下車，然而隨後卻出現一名19歲少年。該名少年自稱是少女的「親哥哥」，並威脅男子，如果不付錢，就要把他跟未成年少女發生性行為的事實告訴警察。被害人迫於無奈下，只好到附近的便利商店領取6萬日幣的現金，交給少年與少女們。

警方經調查後發現，這3名未成年者並無血緣關係，但從以前就是彼此認識的關係，懷疑3人除了此次事件外，早已利用相同手法犯案多次，因此將持續深入調查。2名16歲少女與該名19歲少年目前已經被警方依恐嚇取財嫌疑逮捕。

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