森保一「死亡筆記本」爆紅！原廠將打造專屬筆記本　送教頭免費用

▲ 森保一手中的筆記本被網友稱為「死亡筆記本」。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本隊在卡達世界盃小組賽本不被看好，總教頭森保一領軍下竟雙殺德國、西班牙，雖然無緣晉級8強，森保一的神調度仍令球迷印象深刻，手中緊握的「死亡筆記本」更受到高度關注。廠商也表示有意為他打造專屬產品，讓他未來執教有用不完的筆記本。

森保一在場上指揮調度時，手中總是拿著一本小筆記本，不時埋頭抄寫，在日本隊過關斬將挺進16強後引發熱烈討論，是否被森保一寫在筆記本上的隊伍就會被淘汰，因此被戲稱為「死亡筆記本」。

日媒《日刊體育》6日報導，森保一愛用的筆記本是由日本文具大廠國譽（KOKUYO）製造的「Campus筆記本」，他在比賽中會使用多種顏色的圓珠筆，在本子上做筆記，就任國家隊教頭至今已經用掉足足5本。

國譽文具1975年推出「Campus筆記本」後熱銷至今，近年銷量達到近1億本，受到森保一愛用的畫面又透過轉播畫面在海外爆紅，令該公司負責人受寵若驚，「看見森保教練使用本公司筆記本在世界舞台上戰鬥，我感到非常自豪」，打算向森保一送上謝禮。

該公司預計贈送專為森保一打造、世界上獨一無二的筆記本，希望藉此為國足盡一份力，計畫使用代表國家隊的「八咫烏」和藍武士球衣做為設計元素，只要森保一願意繼續擔任總教頭，將會持續免費提供。

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