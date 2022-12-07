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日知名關東煮女老闆「遭偽裝自殺」！監視器露餡　女兒女婿下毒手

記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣那霸市一間關東煮老店8月發生死亡事件，第三代女老闆在盂蘭盆節連假期間，被人發現陳屍在店鋪所在的建築物內。警方獲報趕往現場後，發現現場有許多可疑之處，懷疑死者遭人偽裝成自殺，因此將全案定調為他殺偵辦。警方經過4個月的調查，最終透過通聯紀錄與監視器畫面鎖定死者的女兒與女婿，6日依殺人嫌疑將兩人逮捕。

根據《日本電視台》報導，沖繩縣那霸市一間知名的關東煮老店深受當地人與觀光客喜愛，然而58歲的老闆娘長濱美也子卻在8月突然被發現陳屍在店鋪所在的建築物的2樓。警方趕往現場後，發現她的脖子有遭電線纏繞的勒痕，而根據現場情況判斷，疑似遭人故意偽裝成自殺，因此改往他殺方向偵辦。

經法醫相驗後，確定長濱美也子的死因為頸部遭到壓迫而窒息死亡。由於警方並未公布偵查細節，因此附近店家都以為她是因病死亡。而警方經過4個月調查，並調閱通聯記錄與監視器畫面，鎖定了死者34歲女兒許田美香與34歲的女婿許田盛哉，並在6日逮捕兩人。

警方以會對偵查造成影響為由，並未公布兩人是否坦承犯行，並在6日成立特別搜查本部，全力調查案件詳細經過。

根據《富士新聞網》報導，警方在兩人的手機中發現「完美犯罪」、「湮滅證據」等字眼的搜尋紀錄。

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