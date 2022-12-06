列車誤點4小時意外抓包「妻子偷吃」！他反應超淡定一票人看呆

▲男子外出搭港鐵，結果碰上將軍澳線故障，意外抓包妻子出軌。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

香港地鐵將軍澳線5日發生延遲事故，時間長達約4個小時，許多乘客因此受到影響，沒想到竟有人碰到這次事件提前返家，意外抓包妻子有婚外情，且淡定的反應曝光，讓不少網友看傻眼。

事件中的香港人妻在論壇中分享，她與丈夫結婚11年，婚後育有一子一女，不過夫妻感情早已淡掉，2人都知道這件事情，如今只是為了孩子繼續住在一起、維持著婚姻關係。

這名人妻先前到社區裡的自助餐吃飯，意外認識了住在同個社區的另一名男子，雖然對方也有結婚，但2人打得火熱，很快就發生了不倫戀。

▲人夫因為將軍澳線延誤，於是提前返家，沒想到意外抓包妻子出軌同社區的男子。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

人妻5日一早送子女去學校上課，回到家以後立刻找來小王叫來家裡，2人展開了激情的早晨，沒想到地鐵訊號故障導致大延誤，丈夫無車可搭，只好折返回家，卻抓包了她與人夫的婚外情。

令她意外的是，丈夫發現這件事以後，並沒有動手、咆哮，反而是跑到陽台抽菸、下樓吃早餐，等待2人完事，舉止十分冷靜。

丈夫事後上樓，見小王已經離開，於是直接攤牌，是要為了子女繼續維持這段婚姻，還是要離婚、讓大家都自由。人妻則為此相當苦惱，因為居住的社區實在太過方便，就算離婚了，也希望能居住在這裡，讓她不曉得該如何抉擇，於是上網詢問，希望能得到答案。

貼文曝光後，不少網友被人夫淡定的舉動驚呆，也有許多人留言謾罵，認為這名人妻的行為相當糟糕。不過，也有網友留言回應，有個兩全其美的解決辦法，就是讓人妻與出軌對象同住，出軌對象的妻子再搬來與丈夫住，這樣一來都住在同個社區，且還是能繼續照顧小孩，大家心裡也會比較開心，有時候想念丈夫，還可以來場「友誼賽」，一舉數得。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完