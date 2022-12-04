新北文化大使授證！59位學子脫穎而出　投入藝文場館運作

▲新北文化大使授證典禮4日於市府6樓大禮堂舉辦。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

111年新北文化大使授證典禮，今（4日）於新北市府6樓大禮堂舉辦，共有59位18至35歲的青年，完成文化事務的培訓及實習，新北市文化局長龔雅雯特別出席勉勵，並授予徽章、證書，表彰積極參與文化事務之努力不懈精神，並讓學生實際參與新北市藝文場館運作及文化活動籌備。

文化局長龔雅雯表示，青年是城市未來的希望，為了培養青年參與文化事務，從不同角度理解欣賞多元文化，文化局透過系統性培養及訓練，提供各項文化專案讓青年學子進行實作，希望透過年輕孩子的想像來驅動創新，進行文化的轉譯與體驗。

▲新北市文化局長龔雅雯授予徽章。

文化局表示，新北文化大使培訓計畫，今年是第二年共招募334位學子，經歷「入選培養、完全培力、服務學習、學習創發」等四階段的培訓，有59位拿到證書，成為新北文化大使。未來將依學員意願安排至新北市藝文場館實習及深度培訓，並讓學生實際參與新北市藝文場館運作及文化活動籌備，以培養具有文化素養及國際觀的青年學子。

同時，為增進與大專院校交流，促進「官」與「學」合作，分別與國立臺北教育大學、大同大學及淡江大學三所大專院校簽訂合作備忘錄（MOU），結合學校之服務學習及實習學分制度需求，使在校學生接觸到豐富的文化活動及扎實的藝文場館實習工作，讓青年豐富求學、求職經歷，做為日後就學就業參考。

▲新北市文化局與國立臺北教育大學、大同大學、淡江大學，3所大學簽訂合作備忘錄。

文化局表示，112年度「新北文化大使」甄選計畫熱烈招募中，即日起至111年12月31日止受理報名，想擔任新北文化大使的青年，動作要快，更多資訊請至「新北市文化局」網站查詢。

▲文化局長龔雅雯與今年授證學子合影。

▲新北文化大使代表獻花贈與文化局龔雅雯局長。

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