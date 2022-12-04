鄭文燦學位遭撤　國圖收到台大來文「明早9時前論文下架」

▲國圖證實收到台大公文，周一（5日）一早就會下架鄭文燦碩士論文。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

桃園市長鄭文燦因論文抄襲被台大撤銷碩士學位，國家圖書館館長曾淑賢今（4日）證實，已收到台大來文，明天上班日會啟動內部行政流程，預計一早9點前就會完成論文下架；至於立委蔡適應也因抄襲遭台北大學撤銷博士論文，因尚未收到校方來文，一旦收到，1小時內就可以完成下架。

論文抄襲案連環爆，鄭文燦上周五（2日）公開坦承，就讀台大國發所碩士在職專班碩士論文涉及抄襲，遭台大撤銷學位；民進黨立委蔡適應就讀台北大學都市計畫研究所的博士論文，昨（3日）也爆出抄襲而被北大撤銷博士學位。

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曾淑賢今接受《東森新媒體ETtoday》採訪證實，上周五（2日）下班前已收到台大公文，因周六、日非上班日，明天（5日）上班後就會馬上啟動內部行政流程，預計9時前就會完成下架，由於鄭文燦並沒有授權電子全文公開，將從資料庫把搜尋資料拿掉，至於紙本論文部分，也會下架放在館內不對外開放的「特別區」。

至於蔡適應部分，曾淑賢說，尚未收到台北大學來文，如果明天一早收到，也會以最快速度走完流程，預計1小時內就可以完成下架。

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