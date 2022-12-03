鄭文燦過得了論文門？　周玉蔻曝關鍵：要看他能否向蔡英文說實話

▲桃園市長鄭文燦。（圖／市府提供）

記者詹宜庭／台北報導

桃園市長鄭文燦昨日因論文抄襲遭台大國發所撤銷學位，引發各界討論。資深媒體人周玉蔻3日表示，政治領袖碰上挫折並非壞事，經過考驗後「浴火鳳凰更見光華」，鄭文燦目前看來已過了小劫，只是民進黨大難當前，擔當檢討重任的鄭文燦，未來政途福禍，還要看他能否向總統蔡英文說實話、大刀闊斧了。

新黨桃園市議員候選人游智彬等人，在10月時召開記者會，指控鄭文燦就讀台大國發碩士在職專班撰寫的碩士論文《中國基層選舉演變之分析─尋找民主發展的動力》，引用資料中國大陸為主，雖然以台灣查詢系統比對查不出抄襲，但透過中國大陸重查與系統比對後，則顯示出有超過3成抄襲；因此，游智彬等人便向台大檢舉鄭文燦抄襲。

對於審查結果，鄭文燦昨日回應，已經收到台大通知，指2011年就讀台大國發所碩士在職專班碩士論文檢舉案，經過台大社科院學倫會審議後，以嚴謹學術論文規範認定有涉及抄襲而撤銷其碩士學位。隨後更發布聲明，表示自己對於論文內的瑕疵感到抱歉。

周玉蔻認為，政治領袖級的人物碰上挫折與危機並非壞事，經過試煉後或許能「浴火鳳凰更見光華」，例如高雄市長陳其邁就是最典型的例子。

另對民進黨台北市議員梁文傑為鄭文燦緩頰稱「鄭文燦是我們那時代的學覇無誤」，周玉蔻指出，同年代的台大人雖然不會否認他是學霸，但如今的關鍵是「動心忍性與苦其心志的磨礪」。距離鄭文燦撤銷其台大碩士學位已逾24小時，周玉蔻強調，鄭文燦目前看來過得了這個小劫，只是民進黨大難當前，擔當檢討重任的鄭文燦，未來政途福禍還要看他能否向蔡英文說實話、大刀闊斧了。