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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農捲黑道風波、鄭文燦陷論文爭議　蘇貞昌：各種意見都該好好處理

▲▼蘇貞昌 立法院邀請行政院長蘇貞昌備詢 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農接受徵召參選北市第三選區（中山、北松山）立委補選，但遭到藍營質疑背後有黑道派系；在此同時，桃園市長鄭文燦、民進黨立委蔡適應都深陷論文風暴。對此，行政院長蘇貞昌4日受訪時表示，民進黨敗選後社會各界有很多指教，各種意見都該好好考量、好好處理，而學術問題就交由學術機關，依程序來處理。

吳怡農近日遭競選對手質疑背後有黑道派系，他3日也正面回應，表示若沒有確切的證據證明中常委黃承國違法，就不能剝奪他參政的權利，但在政治上不能用法律的原則去處理，呼籲黨中央必須嚴肅面對社會的質疑，盡快提出說明並清楚表達黨的立場；而在此同時，鄭文燦跟蔡適應也都深陷論文風暴，國安局長陳明通也被點名要求下台負責。

對此，蘇貞昌4日上午受訪，被問及吳怡農、鄭文燦、蔡適應進來的相關議題時表示，民進黨敗選後，社會各界有很多的指教，每一張選票也都代表一個期待，要好好地聽取各方的意見，很誠懇地、嚴謹地來檢討，各種意見都應該要好好地考量、好好地處理。

蘇貞昌說，至於相關學術的問題，就由學術機關依相關的程序來處理，每一個人就自己的各種情勢有自己的判斷，他們都尊重。

另外，有關新竹市長當選人高虹安捲入詐領助理費一事，近日傳出已有被告遭約談，對於此案是否影響到高虹安的就職，蘇貞昌受訪時僅表示，「司法的事情交由司法機關依照法律進行，該怎麼辦，就怎麼辦」。

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