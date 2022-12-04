第四屆亞洲步道大會基隆徒步走　暖東峽谷步道引領推向國際

▲基隆暖東峽谷步道。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

第四屆亞洲步道大會在臺灣登場，基隆市政府今（4日）上午在暖東峽谷入口廣場，舉辦徒步嘉年華迎賓起走，來自日、韓嘉賓走訪暖東峽谷步道；市府秘書長黃駿逸代表市長林右昌表達歡迎之意，表示這項活動是臺灣盛事，歡迎國內外愛好生態健行遊客，未來到臺灣、基隆暖暖欣賞獨有山林之美。

秘書長黃駿逸今日贈送日本宮城縣議員伊藤吉浩，基隆風格寶物和在地精釀酒品，伊藤吉浩議員則致贈精緻風鈴與日本酒，包括亞洲步道大會籌備會代表的自然步道協會理事長黃世仁、水保局台北分局長蔡金龍及地方民代都到場致賀。

▲暖東峽谷步道現今是熱門國家級生態綠道。

秘書長黃駿逸表示，基隆暖暖是淡蘭百年山徑北路及中路的起點，曾是北台灣大菁（藍染原料）、煤礦及茶葉的水路貨運集散中心，暖東峽谷步道更是淡蘭古道中路的民商往來必經之路，蘊藏豐富人文歷史與自然景觀，現今是熱門國家級生態綠道。

黃駿逸也說，林右昌市長八年來爭取資源，提升暖東峽谷步道，軟硬體生態休憩品質，吸引國內外愛好生態健行遊客，走訪淡蘭百年山徑暖東峽谷步道，市府今年完成暖東峽谷環山遊憩步道改善，以手作步道與生態工法，更新環山步道、生態解說指標及步道環境。

▲歡迎國內外愛好生態健行遊客，未來到臺灣、基隆暖暖欣賞獨有山林之美。

觀銷處長曾姿雯表示，我們整合基隆暖暖旅遊亮點，推出「淡蘭百年山徑暖暖行」旅遊手冊及電子手冊，推廣「山徑朝聖」、「輕騎慢走」及「希望山水」3條生態旅遊路線，串聯淡蘭百年山徑、暖暖老街、基隆河谷景觀及自行車道，提供國內外旅客兼具自然生態及文化生活體驗的旅遊路徑。

曾姿雯說，為紀念亞洲步道大會徒步嘉年華在基隆，同步推廣暖暖生態遊，市府推出精美淡蘭暖暖集章完走紀念卡。民眾可以至大菁休閒農場、拉波波村、暖暖小館與小市場咖啡等4處借問站或資訊站索取及蓋章，限量1000份（送完為止），集滿大菁、雙扇蕨、暖江橋壺穴及嶺頭福德宮等4個印戳，即可徒步至大菁農場加蓋完走證明紀念戳章，完成基隆暖暖生態行。更多活動與相關資訊請上「基隆旅遊網」查詢。

▲基隆市秘書長黃駿逸贈送日本宮城縣議員伊藤吉浩基隆風格寶物。

▲日本宮城縣議員伊藤吉浩贈送基隆市秘書長黃駿逸在地精釀酒品。

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