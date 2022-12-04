　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

第四屆亞洲步道大會基隆徒步走　暖東峽谷步道引領推向國際

▲▼第四屆亞洲步道大會基隆徒步走 暖東峽谷步道引領推向國際。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆暖東峽谷步道。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

第四屆亞洲步道大會在臺灣登場，基隆市政府今（4日）上午在暖東峽谷入口廣場，舉辦徒步嘉年華迎賓起走，來自日、韓嘉賓走訪暖東峽谷步道；市府秘書長黃駿逸代表市長林右昌表達歡迎之意，表示這項活動是臺灣盛事，歡迎國內外愛好生態健行遊客，未來到臺灣、基隆暖暖欣賞獨有山林之美。

秘書長黃駿逸今日贈送日本宮城縣議員伊藤吉浩，基隆風格寶物和在地精釀酒品，伊藤吉浩議員則致贈精緻風鈴與日本酒，包括亞洲步道大會籌備會代表的自然步道協會理事長黃世仁、水保局台北分局長蔡金龍及地方民代都到場致賀。

▲▼第四屆亞洲步道大會基隆徒步走 暖東峽谷步道引領推向國際。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲暖東峽谷步道現今是熱門國家級生態綠道。

秘書長黃駿逸表示，基隆暖暖是淡蘭百年山徑北路及中路的起點，曾是北台灣大菁（藍染原料）、煤礦及茶葉的水路貨運集散中心，暖東峽谷步道更是淡蘭古道中路的民商往來必經之路，蘊藏豐富人文歷史與自然景觀，現今是熱門國家級生態綠道。

黃駿逸也說，林右昌市長八年來爭取資源，提升暖東峽谷步道，軟硬體生態休憩品質，吸引國內外愛好生態健行遊客，走訪淡蘭百年山徑暖東峽谷步道，市府今年完成暖東峽谷環山遊憩步道改善，以手作步道與生態工法，更新環山步道、生態解說指標及步道環境。

▲▼第四屆亞洲步道大會基隆徒步走 暖東峽谷步道引領推向國際。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲歡迎國內外愛好生態健行遊客，未來到臺灣、基隆暖暖欣賞獨有山林之美。

觀銷處長曾姿雯表示，我們整合基隆暖暖旅遊亮點，推出「淡蘭百年山徑暖暖行」旅遊手冊及電子手冊，推廣「山徑朝聖」、「輕騎慢走」及「希望山水」3條生態旅遊路線，串聯淡蘭百年山徑、暖暖老街、基隆河谷景觀及自行車道，提供國內外旅客兼具自然生態及文化生活體驗的旅遊路徑。

曾姿雯說，為紀念亞洲步道大會徒步嘉年華在基隆，同步推廣暖暖生態遊，市府推出精美淡蘭暖暖集章完走紀念卡。民眾可以至大菁休閒農場、拉波波村、暖暖小館與小市場咖啡等4處借問站或資訊站索取及蓋章，限量1000份（送完為止），集滿大菁、雙扇蕨、暖江橋壺穴及嶺頭福德宮等4個印戳，即可徒步至大菁農場加蓋完走證明紀念戳章，完成基隆暖暖生態行。更多活動與相關資訊請上「基隆旅遊網」查詢。

▲▼第四屆亞洲步道大會基隆徒步走 暖東峽谷步道引領推向國際。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市秘書長黃駿逸贈送日本宮城縣議員伊藤吉浩基隆風格寶物。

▲▼第四屆亞洲步道大會基隆徒步走 暖東峽谷步道引領推向國際。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲日本宮城縣議員伊藤吉浩贈送基隆市秘書長黃駿逸在地精釀酒品。

【更多新聞】

►謝國樑小內閣「第4位首長」出爐　張淵翔出任基隆民政處長

►煙火從天降！香客手遭炸傷　平溪宮廟釀禍...施放者最高罰15萬

►蔡適應北大博士學位遭撤銷　爆料者時代力量江欣怡回應了

►北大審查結果出爐！蔡適應博士學位遭撤銷　謝國樑回應了

►謝國樑小內閣「第3位首長」出爐　林麗蟬出任基隆綜發處長

►特價了！「大金光觸媒空氣清淨機」適用9.5坪空間、讓生活更完美

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
刑大副大隊長47歲猝逝！　死因曝光
綠委開第一槍！　「陳明通可考慮道歉請辭」
「天道盟老大公子是國民黨立委」　她：王鴻薇頂多笑綠營被滲透
「白帥小哥」花100元抱走14萬！　運彩實領金額曝光
勞退自提6%「划算嗎？」　過來人2關鍵給答案
《鐵獅玉玲瓏》當年超紅為何停播？　許效舜「藏10年真相」曝光
網紅牙醫遭嗆「垃圾」喊告　男大生IG：懶得屌你我有的是錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南司博館「國民法官制度特展」　開展揪你來審判！

全國最原住民氛圍聖誕樹　台東波浪屋原創館聖誕嘉年華開跑

第四屆亞洲步道大會基隆徒步走　暖東峽谷步道引領推向國際

農友反映鳳梨釋迦落果災損　台東縣啟動天然災害查報作業

男子不戴安全帽遭警攔查　害女友掉落毒品露餡遭送辦

東港警選後不停歇　續執行擴大臨檢桌遊+小吃部維護治安

微型電動二輪車暨重點交通違規大執法　永康警舉發251件

許淑華論文爭議　逢甲大學：明年1／31前須修正完成

台東環保新場域「永續方舟館」完工　12／3正式開幕

基隆海港18米聖誕樹點燈　溫暖照亮8年城市蛻變

歐陽妮妮爆「鹿希派常去娜娜家」　吳姍儒驚喊：真的嗎？..狂虧他XD

C羅退場時遭曹圭成羞辱　反比噓手勢：我叫他閉嘴

張蘭直播氣炸！反控大S「有重婚嫌疑」　爆：和汪小菲在北京登記結婚未取消

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」　黃子佼火速發聲心疼護妻「唉兩難！」

佩甄「老公都直男！」曝夫妻相處之道　韓國行刷他卡「機場先買愛馬仕包」

楊銘威直播驚見柯震東、峮峮！　王子嚇歪：他們是可以同框的嗎

大S硬起來了！曬2億明細「房子是我買單」　汪小菲爆氣：妳不配當母親..預告開戰

哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

女童放學過馬路連遭2車撞亡　畫面卡死角...母跪求事發真相

影城慶開幕爆米花裝到滿　3男推1600L桶：為做公益

台南司博館「國民法官制度特展」　開展揪你來審判！

全國最原住民氛圍聖誕樹　台東波浪屋原創館聖誕嘉年華開跑

第四屆亞洲步道大會基隆徒步走　暖東峽谷步道引領推向國際

農友反映鳳梨釋迦落果災損　台東縣啟動天然災害查報作業

男子不戴安全帽遭警攔查　害女友掉落毒品露餡遭送辦

東港警選後不停歇　續執行擴大臨檢桌遊+小吃部維護治安

微型電動二輪車暨重點交通違規大執法　永康警舉發251件

許淑華論文爭議　逢甲大學：明年1／31前須修正完成

台東環保新場域「永續方舟館」完工　12／3正式開幕

基隆海港18米聖誕樹點燈　溫暖照亮8年城市蛻變

屏東大貨車吊臂未放下　扯斷交通號誌桿！巨響嚇壞路人　

臉書「1致命傷」被罵爆！　鄉民卻見IG也變了：早晚要下去

台南司博館「國民法官制度特展」　開展揪你來審判！

被大小S送花籃...還親密叫他「農」　盧廣仲親揭真實原因

雲林縣警局刑大副大隊長如廁倒地不治　死因出爐...同僚悲痛

鄭文燦、林智堅接連陷論文風波　許智傑：陳明通可考慮道歉請辭

氫燃料超跑Hyperion XP-1開放預購！2000匹馬力續航達1600公里

100%韓國師傅手作醬料！道地韓式炸雞BAR在高雄、重口味吃貨大愛

胡錫進每天300下伏地挺身　稱自己沒資源「染疫就去方艙」

世足最暖心一幕！　荷蘭教練親眼見證「兒子進球啦」

厭世臉「柴生怎麼這麼難」　天生走悲情系的憂鬱系柴柴

地方熱門新聞

許淑華論文爭議　逢甲大學回應了

蔡適應北大博士學位遭撤銷　謝國樑回應了

微型電動二輪車暨重點交通違規大執法

基隆港聖誕樹點燈　照亮8年城市蛻變

男子不戴安全帽遭警攔查女友掉毒品遭送辦

彰化幸運兒繳電信費　中千萬發票

台中男控烏龍辦案　桃檢回應了

台南市17處新建置科技執法1日啟動

東港警選後不停歇　續執行擴大臨檢維護治安

桃園市表揚績優教保服務機構及人員

痛風者的最愛「霸氣浮誇海鮮麵」

亞洲步道大會基隆徒步走　暖東峽谷步道推向國際

青埔一個月嗨翻天　桃捷跨年41小時不打烊

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

更多熱門

相關新聞

基隆港聖誕樹點燈　照亮8年城市蛻變

基隆港聖誕樹點燈　照亮8年城市蛻變

基隆市文化局與眾教會、財團法人基隆基督教青年會合作，今（3日）晚間在海洋廣場舉行「繽紛聖誕 光耀基隆」點燈晚會，市府秘書長黃駿逸和出席嘉賓，齊點亮高達18米聖誕樹，外加1米的璀璨伯利恆之星，願閃耀和煦光芒，溫暖寒冬與港灣城市角落。

斷橋展翅重生！南方澳跨港大橋重建　「今年底前通車」

斷橋展翅重生！南方澳跨港大橋重建　「今年底前通車」

基隆自來水管爆裂　開挖搶修4000戶停水

基隆自來水管爆裂　開挖搶修4000戶停水

基隆土石滑落砸斷路燈桿　居民無奈：不是第1次

基隆土石滑落砸斷路燈桿　居民無奈：不是第1次

公共工程金質獎揭曉　基隆中興國小新校舍獲獎

公共工程金質獎揭曉　基隆中興國小新校舍獲獎

關鍵字：

基隆亞洲步道大會暖東峽谷

讀者迴響

熱門新聞

全班27名同學「有26人討厭他」

快訊／10級強風要來了　最冷15℃時間曝

正妹嫁豪門夢碎！慘被公公操壞流產

大二女兒戀愛！媽氣炸逼拋棄「3棟房繼承權」

6歲妹下體突噴血！醫「壓30分鐘止不住」　爸一聽要縫暈了

憋氣才能洗澡！6000元房「狂飄狐臭怪味」她崩潰狂嘔

汪小菲遭網嗆「婚內出軌得性病」大S比讚

同學爸爸是「出道41年大咖天王」！表演坐台下親切聊天

壽星住飯店3天2夜每人736元送早餐

女人30如狼？她羞吐「性慾暴漲原因」

陸網疑大S再婚頭紗、珠寶「刷汪小菲的卡」

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

大S挖坑成功「汪小菲傻認2點違法」！最慘下場曝光

汪小菲急刪圖！律師搖頭：有刑責的

汪小菲反擊大S竟洩2大問題！　圈內人一看狠招

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮爆「鹿希派常去娜娜家」　吳姍儒驚喊：真的嗎？..狂虧他XD

歐陽妮妮爆「鹿希派常去娜娜家」　吳姍儒驚喊：真的嗎？..狂虧他XD
C羅退場時遭曹圭成羞辱　反比噓手勢：我叫他閉嘴

C羅退場時遭曹圭成羞辱　反比噓手勢：我叫他閉嘴

張蘭直播氣炸！反控大S「有重婚嫌疑」　爆：和汪小菲在北京登記結婚未取消

張蘭直播氣炸！反控大S「有重婚嫌疑」　爆：和汪小菲在北京登記結婚未取消

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」　黃子佼火速發聲心疼護妻「唉兩難！」

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」　黃子佼火速發聲心疼護妻「唉兩難！」

佩甄「老公都直男！」曝夫妻相處之道　韓國行刷他卡「機場先買愛馬仕包」

佩甄「老公都直男！」曝夫妻相處之道　韓國行刷他卡「機場先買愛馬仕包」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面