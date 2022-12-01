基隆雨下不停！土石滑落砸斷路燈桿　居民無奈：不是第1次了

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆市仁愛區仁二路119巷今（1）日下午傳出邊坡土石滑落情形，一根路燈桿遭土石砸中斷成兩半，所幸未釀成傷亡。但附近居民出面抱怨，這種情況已經不是第一次出現，市府卻只有清理卻沒有改善。

▲基隆雨下不停，邊坡土石鬆動滑落砸斷路燈桿，幸未釀成傷亡。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



仁二路119巷大約有20至40戶沿著山壁而居，近來受到大雨影響，巷子底一處10米高的邊坡發生土石崩落情形，當場砸斷路燈桿，雖未傷及居民，但民宅雨棚受損。

居民說，這裡已經多次發生土石滑落，最嚴重連旁邊防空洞都被淹沒，市府每次只有清理，沒有徹底改善邊坡問題，光是土石滑落造成電桿第四次斷裂，之前還砸中附近住家機車；智仁里里長郭智勇表示，下雨時間久了，土石都有鬆動，有的時候是中段，這次是上段。

議員鄭文婷、莊榮欽到場關心，鄭文婷建議市府針對緊鄰邊坡的社區裝設監測系統，了解土石鬆動情況，才能提早做對應；莊榮欽也表示，會建議將路燈桿往下面移，比較安全。

警方經到場查處，發現土石崩落致使電線桿斷裂之狀，顯有影響交通之虞，立即於現場擺設交通錐封閉道路警示，並實施交通疏導及管制，避免人車受到波及，直到區公所人員抵達搶修後順利恢復道路通行。

第一分局表示，近日大雨連綿不斷，山區易發生土石流、落石坍方等災害，呼籲民眾應隨時注意天候，如有發生災害可通報警方協助處理，另民眾非必要應避開山區路段，以免發生危險。