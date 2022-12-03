基隆海港18米聖誕樹點燈　溫暖照亮8年城市蛻變

▲基隆海港18米聖誕樹點燈。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市文化局與眾教會、財團法人基隆基督教青年會合作，今（3日）晚間在海洋廣場舉行「繽紛聖誕 光耀基隆」點燈晚會，市府秘書長黃駿逸和出席嘉賓，齊點亮高達18米聖誕樹，外加1米的璀璨伯利恆之星，願閃耀和煦光芒，溫暖寒冬與港灣城市角落。

點燈活動現場，由MOJO FUN魔力大提琴樂團打頭陣，還有多項悠揚的管弦樂團演奏及現代舞蹈表演，在地的喜悅合唱團、仁愛國小合唱團清純兒童美聲，溫暖著基隆港畔，FKL樂團以流行爵士樂，壓軸精彩演出。

▲基隆市府秘書長黃駿逸和出席嘉賓，齊點亮高達18米聖誕樹。

市府秘書長黃駿逸表示，過去八年來的每一年聖誕節，市政府和眾教會合作打造全臺唯一的聖誕海港美景，大家點亮在基隆港邊，獨特運用環保材質製作聖誕樹，象徵祈禱未來新的一年，市民朋友都幸福平安，祝福基隆未來會更好。

文化局表演藝術科長廖瓊瑤補充，這次聖誕樹將從12月3日點亮到明年1月3日，同時12月24日傍晚5點30分在海洋廣場將舉辦「繽紛聖誕 光耀基隆」盛大聖誕晚會，陪伴大家共度平安歡樂的聖誕夜。

透過這項聖誕系列活動，讓蛻變後的基隆，用這8年累積下來「愛與溫暖」，持續照亮溫暖每個角落，帶來平安祝福。更多第一手活動資訊，敬請持續關注「基隆市文化局」臉書粉絲團及「基隆City new News」活動粉絲專頁。

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