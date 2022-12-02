斷橋展翅重生！南方澳跨港大橋重建　「今年底前通車」　

▲「南方澳跨港大橋重建工程」今年底前通車。（圖／港務公司）

記者李姿慧／台北報導

南方澳大橋2019年10月1日上午，在無風無雨下，一輛油罐車經過時突然斷裂，壓毀三艘漁船，奪走6名外籍漁工性命，隨後交通部推動「南方澳跨港大橋重建工程」，預計今年底前通車，港務公司表示，將協助串聯南方澳地區觀光發展。

「南方澳跨港大橋重建工程」109年7月16日正式開工，預計於今(111)年12月底前通車，基隆港務分公司表示，南方澳跨港大橋達成政府加速完成重建之承諾，使人民有感。

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基隆港務分公司表示，南方澳跨港大橋重建工程竣工後，除作為南方澳地區聯繫豆腐岬之重要交通樞紐外，也將成為蘇澳地區觀光旅遊之新地標，帶動觀光起飛。

配合宜蘭縣府於豆腐岬設立國家帆船訓練中心及南方澳討海文化館，基隆港務分公司表示，近期陸續完成蘇澳港入口意象及新闢北路口道路、蘇澳港移山路停車場及接駁站、南方澳大橋東岸橋下停車場、蘇澳港12碼頭臨時停車場等周邊交通建設，配合大橋通車後觀光人潮，提供更完善的交通服務及停車空間，解決南方澳地區長期以來假日交通壅塞及停車空間不足的問題。

此外，因應遊憩親水計畫，港務公司辦理前瞻基礎建設「蘇澳港旅運服務設施工程」，預計112年7月完成。

基隆港務分公司表示，屆時除提供蘇澳港旅客服務設施精緻化外，並配合地方政府設置轉運站、南方澳漁村文化、豆腐岬觀光遊憩廊帶，匯流海陸轉運人潮帶動觀光商機，進而吸引廠商進駐蘇澳港投資，發揮現有商港整體資源之最大綜效，結合2023年跳島旅遊年，帶動港埠觀光遊憩產業，為地方帶來嶄新面貌。