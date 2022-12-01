▲第22屆公共工程金質獎揭曉，基隆中興國小新校舍獲獎。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市信義區中興國小老舊校舍改建暨停車場新建工程，從100件參選工程中脫穎而出，獲選「第22屆公共工程金質獎」建築類佳作，這也是基隆市府辦理工程案件首次獲此殊榮，顯見市府工程品質已獲行政院公共工程委員會雙料肯定。

▲基隆市政府工程施工查核績效考核，連續三年榮獲行政院公共工程委員會評定優等。

基隆市政風處長魯志偉指出，獲金質獎「佳作」的中興國小新校舍工程，是以基隆市推動「以校園為核心」的永續發展暨老舊校舍更新與改善都市環境為規劃主軸，突破地形限制，將地坪挑高後合併建造一座公用停車場，並實現綠建築教室「自然通風、採光」的健康校園，落實人車分道，提供學童充分的戶外活動場地與百米PU跑道，為社區營造以校園為核心的共享共榮教育環境。

魯志偉表示，市府格外重視公共工程品質，從2019年起就將工程施工查核業務交由政風處負責執行，林右昌市長除了市務會議需定期提報施工查核情形外，市長也會直接到工地視察，市府除工程施工查核績效考核連續三年榮獲行政院公共工程委員會評定優等外，中興國小新校舍工程更榮獲「第22屆公共工程金質獎」建築類佳作。

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