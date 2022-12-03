▲謝國樑小內閣「第3位首長」出爐，林麗蟬出任基隆綜發處長。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長當選人謝國樑，今（3日）公布基隆市府第三位「小內閣」名單，邀請前立委、現任國民黨婦女部主任林麗蟬，擔任未來基隆市綜合發展處處長。謝國樑表示，林麗蟬長期關注婦女與新住民權益，相信未來在林麗蟬的襄助下，讓基隆市政府的各項政務能夠順利運行，成為大家最堅實的後盾。

謝國樑指出，林麗蟬是暨南大學東南亞學系博士，曾任第九屆立法委員、高雄市政府新住民專案辦公室執行長，也是國民黨婦女部主任、全國移民團體聯合總會總會長、內政部外籍配偶照顧輔導基金委員，期望林麗蟬處長能夠運用自身豐富的歷練與經驗，幫助基隆市政府監督政務進度、考核、法制、文書、資訊、與市府內部庶事，讓市府順利運作。

▲林麗蟬是暨南大學東南亞學系博士，曾任第九屆立法委員。

林麗蟬表示，她很開心有機會加入「有愛城市」的團隊，每一位生活在基隆的朋友，從早期的原住民、客家、閩南、外省、或是近幾十年剛加入基隆的「新移民」，我們都會盡一切努力來照顧市民，也歡迎喜歡有愛城市的您，加入基隆找到屬於自己樂活的地方，一起共榮，一起共好，一起共老。

謝國樑說，綜合發展處是大家的堅實後盾，同時，也是市民與市府溝通的重要橋梁，如1999市民熱線，法制訴願、消費爭議調解，每一項都是解決民眾迫切需求的重要管道，林麗蟬處長，不僅曾任民意代表，更是一位充滿慈愛的母親，相信能夠發揮服務精神與熱忱，一同將基隆打造成為亞洲最有愛的城市。

【更多新聞】

►謝國樑小內閣「第2位首長」出爐 林鼎超出任基隆產發處長



►基隆自來水管爆裂！路面隆起水狂湧...開挖搶修 4000戶停水

►基隆港巡防艇「火燒船」住艙區冒濃煙！ 疑電器引發火勢

►基隆開設次世代雙價莫德納BA.5大型接種站 周六日隨到隨打

►謝國樑「首名市府首長」出爐 前立委楊玉欣出任基隆社會處長