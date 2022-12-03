北韓「200kg黃金」未入黨庫！竟在半路被搶　傳全境進入緊急狀態

▲北韓驚傳多達200公斤的國有黃金被劫。圖為金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）消息人士透露11月中旬，北韓平安北道首府新義州一帶有重達200公斤的黃金在運往黨庫和國家銀行的途中被搶，3名蒙面搶匪襲擊了裝有金塊的運輸車，迅速制伏2名武裝軍人後得手。為了追回黃金，北韓傳出已宣布全境進入緊急狀態。鄰近中國邊境的惠山市還緊急調派人手，防止黃金遭走私出境。

專門報導北韓消息的美媒「自由亞洲電台」（RFA）接獲安平北道消息人士透露，連接新義州與首都平壤的1號國道11月中旬發生搶案，當局罕見出動保衛省和安全省的調查小組，引發軒然大波。據信，被搶的是正在從定州市等地冶煉廠，運往勞動黨資金倉庫「39號室」與北韓中央銀行的大量黃金。

▲北韓領導人金正恩帶二女兒金主愛視察負責試射「火星-17型」洲際彈道飛彈的軍方單位。（圖／路透）

消息人士指出，運輸車停靠路邊時突然遭3名蒙面強盜襲擊，他們先是迅速制伏了2名武裝軍人，隨後搶走裝有200公斤金塊的箱子逃逸。當局估計3嫌犯很可能曾經在軍隊接受過特殊訓練，才會連軍人都對他們束手無策，目前國家保衛省和安全省正在將警報部隊（特殊部隊）出身的退伍軍人列入調查對象，一一檢視這些人當天的行蹤。

據消息稱，北韓隔著鴨綠江與中國接壤的惠山市也加強了安保部署，增派邊境司令部的調查人員，以防止遭竊的國有黃金被走私到中國。消息人士還說，北韓為了抓到犯人還直接在邊境一帶發傳單，「傳單上寫著如果發現有人持有黃金或是辨認出企圖走私黃金的船隻，請立刻向政府檢舉」。

報導指出，有居民暗地嘲諷，北韓政府把國內生產的黃金都當作黨產、資源壟斷，不顧人民生活困苦，才會有民眾甘願冒生命風險襲擊黃金運輸車。北韓黃金產地位於黃海南道、平安北道與兩江道等地，每年產量約2到4噸左右，「39號室」在各地的轄下單位每年向工廠企業因「忠誠目的」徵收的黃金也約達2噸左右。

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