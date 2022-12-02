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金正恩追悼江澤民「功績永垂不朽」　向習近平致唁電

▲▼江澤民上海靈堂、大體曝光、遺孀王冶坪 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲江澤民11月30日於上海病逝，享耆壽96歲，遺體1日下午由專機從上海移回北京。（圖／翻攝央視新聞聯播，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

中國前領導人江澤民11月30日病逝，北韓領導人金正恩同日發出唁電表示深切慰問，強調江澤民功績「永垂不朽」，並送花圈致哀。

韓聯社援引北韓官媒朝中社報導，金正恩在電文中提到，「我知悉江澤民同志逝世的沉痛消息」，代表黨、政府、全體人民，並以個人名義，向總書記、中國共產黨中央委員會、中國政府和人民以及遺屬表示深切慰問。

金正恩指出，江澤民為推動中國共產黨與國家發展，造福於中國人民無私奉獻，提出三個代表重要思想，為實現全面建設中國特色社會主義的偉業做出突出貢獻。

▲▼江澤民上海靈堂、大體曝光、遺孀王冶坪 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

金正恩也說，江澤民誠心誠意支援北韓人民推進社會主義偉業，為推動北韓與中國傳統友誼鞏固發展積極努力，「雖然江澤民同志逝世，但他的功績永垂不朽」，希望中國黨、政府、人民早日走出傷痛，在習近平總書記領導之下，在實現社會主義現代化偉業方面取得更大成就。

除了這份11月30日發出的電文，金正恩也送花圈致哀，北韓駐華大使1日向中共對外聯絡部轉交花圈。

▲▼ 江澤民大體移回北京、遺孀王冶坪罕見曝光 。（圖／翻攝 央視 新聞聯播）

報導指出，江澤民曾於2000年5月會見時任北韓國防委員長金正日，期間提議北韓實施經濟開放政策，並於2001年9月在平壤會見金正日時，提出繼承傳統、面向未來、睦鄰友好、加強合作的方針。

江澤民30日於上海病逝，享耆壽96歲，遺體1日下午由專機從上海移回北京，由習近平等中共黨政高層到機場迎靈。官方也宣布，12月6日上午10時將於人民大會堂舉行江澤民追悼大會，不舉行遺體告別式，全中國民眾默哀、鳴笛3分鐘。追悼大會當天，全國和駐外使領館及其他駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天。

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