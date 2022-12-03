日本食人魔佐川一政過世！留學殺人姦屍「吞下女同學」沉迷無悔意

▲佐川一政於11月24日逝於肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

犯下巴黎食人事件、有「神戶食人魔」稱號的佐川一政於11月24日逝於肺炎，享壽73歲。他曾殺害一名荷蘭籍女大生並食用人肉，但不曾為此坐牢，之後返國將食人經歷寫書出版。

日本媒體報導，佐川一政的弟弟佐川純1日透過出版社表示，佐川一政於11月24日因肺炎病逝於東京都內醫院。

法新社報導，佐川純和佐川的友人在聲明中表示，喪禮僅限親人參加，未規劃公開追悼儀式。

1981年，兵庫縣神戶市出身、當時正在巴黎留學的佐川犯下食人事件，震驚世界。他邀請荷蘭籍的同學哈特維爾特（Renee Hartevelt）到家裡，持槍射殺她後姦屍，還在接下來數天食用她的部分軀體。

Renee Hartevelt was brutally murdered by cannibal Issei Sagawa. Due to government loopholes he only served a few years... 由 Bayou Chronicles Podcast 發佈於 2021年7月4日 星期日

佐川後來試圖棄屍於布洛涅森林（Bois de Boulogne）。他在數天後被捕，向警方坦承犯案。



然而，法國醫學專家於1983年認定佐川的狀況不適合接受審判，以他犯案時處於「心神喪失狀態」將他不予起訴。他一開始被收容在精神病院，接著於1984年被遣送回日本。

哈特維爾特的家屬當時矢言要讓佐川在日本被起訴，好讓「殺人犯永遠無法逍遙法外」。

佐川一返國，就被日本當局判定心智正常，唯一的問題是「人格異常」，不需要住院。但因為法國方面認為此案已結，日本當局無法取得案件資料。

佐川毫不掩飾罪行，還利用惡名來牟利，包括寫了一本有如小說的回憶錄「在霧中」，在書裡用生動的細節描述那起謀殺案。

日本劇作家唐十郎以這件案子為題材，撰寫「佐川君的來信」，獲得1982年芥川賞。佐川的弟弟佐川純也著有「食人魔的弟弟」一書。

此案細節令人髮指，佐川也毫無悔意，但他仍赫赫有名，返國後經常接受國內外媒體訪問，甚至參與色情電影拍攝。他的案子也成為滾石樂隊（Rolling Stones）和行刑者合唱團（The Stranglers）的歌曲創作靈感。

佐川晚年與弟弟一起生活，據說在經歷中風等一連串健康問題之後，得坐輪椅過日子。

但他始終沒有表現出後悔或想要改過自新的樣子，他2013年接受Vice媒體訪問時，一邊注視著日本女性的海報，一邊說：「我覺得她們嘗起來會很美味。」

Issei Sagawa, is a Japanese man who in 1981, while in Paris, killed and cannibalized Renée Hartevelt.

Sagawa first experienced cannibalistic desires while in first grade, after seeing a male's thigh. pic.twitter.com/ZYDRj1n1Ok — true crime threads ???? (@truecrimett) October 17, 2018

佐川曾經在其他訪談和2017年的紀錄片「食人錄」（Caniba）中描述案件細節，以及他對食人這件事仍深深著迷。

兩名紀錄片導演花了數月與佐川兄弟待在一起，事後表示對這段經歷感受「十分矛盾」。

導演之一帕拉維爾（Verena Paravel）說：「我們反感至極，但又沉迷其中，我們想要瞭解這一切。」