支持者護航王鴻薇「是帶職參選」！黃暐瀚：問我一萬次還是說落跑

▲黃暐瀚認為，王鴻薇的行為就是落跑。（資料照／記者陳家祥攝）



記者柯振中／綜合報導

蔣萬安當選台北市長後，中山、北松山2023將舉行立委補選，國民黨籍台北市議員王鴻薇將帶職參選，引起許多爭議。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，儘管有不少人護航「是帶職參選不是落跑」，但在他眼裡看來，就是百分之百的落跑。

黃暐瀚表示，王鴻薇帶職參選的消息引起爭議，許多支持者寫下「不是落跑」、「不算落跑」及「這是帶職參選，不是落跑」的言論，讓他看得眼花撩亂，但對於他而言，王鴻薇投身立委補選「就是落跑！百分之百，落跑」。

黃暐瀚提到，他的標準相當一致，新竹市前市長林智堅投入桃園市長選戰時，他說了「落跑」2個字，如今王鴻薇選立委，他當然也會說落跑。

黃暐瀚提及，國民黨的政治人物替同陣營的人加油理所當然，但他是媒體人而非政客，不負責擔任助選、啦啦隊的角色，所以看到落跑的情況，就會直接說出來，就算再問一萬次，依舊會說落跑。

▼黃暐瀚說，就算再問一萬次，他還是會直接說出落跑的狀況。（資料照／記者湯興漢攝）



黃暐瀚指出，王鴻薇原先是松山、信義區的議員，這次投入的立委補選選區為「中山、北松山」，就算真的選上了，整個信義區也都非選區範圍，且王鴻薇擔任議員16年，也沒有經營過中山區，說這是「同選區」的支持者，還是要先看一下地圖。

至於有人提出綠營的黃國書也曾做一樣的事，黃暐瀚則回應，黃國書確實是留下了落跑的紀錄，若這件事真的雲淡風輕，就不會再被挖出來揶揄，台北人不曉得、不代表這件事不存在，「再者，別人落跑，你就跟著落跑？那別人吃Ｘ，你也要跟著吃嗎？」

黃暐瀚說，選舉最大的秘密，就是票多的人贏，目前王鴻薇勢頭正盛，當然可能選上，但是否當選，與有沒有落跑並無衝突，反正任期還沒做完跑去競選其他公職，就叫做落跑，「等明年侯友宜出來選總統的時候，我也會說，這是落跑！」

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