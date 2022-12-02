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聖誕老人快替他圓夢！　偏鄉童許願：想要球鞋，因為破掉進沙了

▲▼義大皇家酒店舉辦「偏鄉送暖 點亮心願」，幫孩子圓夢。（圖／義大皇家酒店提供）

▲義大皇家酒店舉辦「偏鄉送暖 點亮心願」，幫100個偏鄉孩子圓夢。（圖／義大皇家酒店提供）

記者許宥孺／高雄報導

12月已有濃濃聖誕味，許多孩童正期盼聖誕老公公的禮物。義大皇家酒店攜手南勝聖母堂慈善會前進高雄偏鄉，由3所國小共100個孩童許下聖誕願望，從球鞋、自動鉛筆、娃娃到糖果都有，這些微小的心願就掛在飯店大廳心願牆上，盼能透過善心人士認領，化身成聖誕老人，替偏鄉孩子圓夢。

連續12年都舉辦耶誕公益活動的義大皇家酒店，今年前進高雄偏鄉小學，蒐集100位學童耶誕心願，於12月2日耶誕樹點燈儀式上，同步啟動「偏鄉送暖 點亮心願」圓夢計畫。

▲義大皇家酒店舉辦「偏鄉送暖 點亮心願」，廣邀民眾化身聖誕老人。（圖／義大皇家酒店提供）

▲義大皇家酒店舉辦「偏鄉送暖 點亮心願」，廣邀民眾化身聖誕老人。（圖／義大皇家酒店提供）

▲▼義大皇家酒店舉辦「偏鄉送暖 點亮心願」，幫孩子圓夢。（圖／義大皇家酒店提供）

▲小朋友寫下自己的心願，希望有聖誕老公公替他實現。（圖／義大皇家酒店提供）

「我想要自動鉛筆，因為我的自動鉛筆壞了」、「想要一雙球鞋，因為破掉了會進沙」、「我希望有玩偶可以陪我睡覺」。小小的心願，背後卻是孩子單純的夢想。

杉林區集來國小校長林國隆指出，集來國小學生人數不多，有些學童家境不富裕，由年邁奶奶撫養，甚至是八八風災受災戶。

義大皇家酒店總經理陸西亞表示，看到小朋友們寫的心願卡，幾乎都是簡單又樸實的物資需求，心中甚是百感交集，我們周遭仍有許多生活在需要為三餐、為求學而煩惱的孩童，義大皇家酒店舉辦耶誕點燈活動，象徵點亮偏鄉孩童心中的願望，也希望拋磚引玉，廣邀更多人以實際行動，關懷偏鄉孩童。

▲義大皇家酒店舉辦耶誕樹點燈，點亮孩子心願。（圖／義大皇家酒店提供）

▲義大皇家酒店舉辦耶誕樹點燈，點亮孩子心願。（圖／義大皇家酒店提供）

義大皇家酒店推出之「照亮心願牆」活動，自即日起至12月15日止，開放房客與社會大眾共襄盛舉，可以透過義大皇家酒店飯店大廳心願牆、飯店官方網站與臉書粉絲團進行認領，並且在12月15日前將認領的禮物寄回義大皇家酒店(高雄市大樹區學城路一段153號行銷公關部)，飯店將於耶誕前夕，協助將所有募集而來的禮物，逐一送達孩童手中，完成他們的耶誕心願。

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