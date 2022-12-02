超商獨家！限量7款「聯名聖誕水晶球」來了　金莎、小熊餅超夢幻

▲7-11獨家開賣7款聖誕水晶球。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

聖誕節是充滿幸福的節日，除了全台各地景點皆換上夢幻聖誕佈置之外，也有許多業者推出聖誕應景小物。就有超商一口氣開賣獨家7款「聖誕水晶球」，一開賣就引爆搶購熱潮，小熊維尼、Kitty、奇奇蒂蒂變身超萌杯子蛋糕水晶球，吃貨們更要收藏小熊餅水晶球或金莎水晶球。

7-11自即日起至12/27前推出「愛‧Sharing」聖誕主題專案架，引進近60款節令限定新品，其中，每年開賣就搶爆的「聖誕水晶球」，今年首度獨家開發小熊維尼、Kitty、奇奇蒂蒂3款卡通肖像杯子蛋糕水晶球，直徑8公分較一般水晶球大近1倍，夢幻又可愛。

▲杯子蛋糕水晶球直徑8公分，比一般水晶球大。



▲樂天小熊餅水晶球也是超可愛，隨組還送餅乾。



▲金莎水晶球有聖誕款及紀念款。



樂事則首度獨家推出聖誕水晶球許願組，還送意和包2盒；可口可樂則推出指定飲料第2瓶6折，加價169元就送獨家水晶球；樂天小熊餅也有夢幻許願組，內含超可愛小熊造型水晶球與餅乾；另外還有金莎獨家贈品，即日起至12/27前只要在7-11購買金莎3粒裝共6件，即可免費獲得金莎水晶球（紀念款及聖誕款混出）。

▲萊爾富「幾米主題4號店」就開在林口。（圖／萊爾富提供，下同）

萊爾富打造最新「幾米主題4號店－林口童樂門市」，以「溫柔陪伴」為主題，從大門口、騎樓、到內部空間裝潢，豐富呈現《世界別為我擔心》繪本中的奇幻美感。店內空間規劃以一排近2米高的鉛筆立柱分為商品區與休憩區，鉛筆立柱上還有超Q啦啦隊女孩造型立板。

▲立體鉛筆立柱巧妙地將店內空間劃分為座位區與商品區。



▲萊爾富林口童樂門市是目前最大的幾米主題門市。

為了讓民眾擁有舒適的休憩空間，店內將近一半的空間都設計為休憩座位區，還規劃一部分專屬小孩的遊戲閱覽空間，提供童書、拼圖軟積木及兒童專用桌椅等設備；天花板則有小男孩飛向彩虹及小孩騎乘大鳥翱翔的造型燈箱，讓人一抬頭彷彿進入充滿想像的奇幻世界。

▲休憩座位區抬頭就能看見彩虹與翱翔的大鳥。

慶祝新開幕，萊爾富林口童樂門市即日起推出多款幾米周邊優惠，最低4.4折起，像是原價359元的雙層玻璃杯，現在下殺159元；原價299元的輕量型保溫杯200mL，現在只要199元即可入手，還有多款限定周邊，粉絲一定不能錯過。