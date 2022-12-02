盤點高雄城市夜景飯店！再晚都吃得到牛排　快揪友享受微醺夜生活

▲hotel dùa頂樓可遠眺高雄夜景。（圖／hotel dùa提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄越夜越美麗，不少飯店利用景觀優勢，推出頂樓餐酒館、酒吧，享受美味佳餚的同時，又能吹著微風，和好友小酌一番最為愜意。hotel dùa頂樓的「etage 15西餐廳」本月重新開幕，也帶來全新料理，從早到晚都有下酒菜，還有義大利牛排、櫻桃鴨胸也延續到消夜，再晚都吃得到，還不快衝一波打卡！

睽違一年半，高雄hotel dùa頂樓的「etage 15」西餐廳即日起試營運開放用餐。被譽為高雄城市夜景秘境「etage 15」，擁有寬敞的絕佳視野，15樓的夜景就能俯瞰整個高雄港灣，把85大樓、高雄流行音樂中心、愛河灣盡收眼底，還能遠眺柴山，不管是情侶還是朋友一起來，都很適合。

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▲etage 15西餐廳重新開幕，菜單大改版。（圖／hotel dùa提供）

「etage 15」西餐廳菜單重新改版，從中西合併的早餐至夜晚「Night Bar」下酒菜，從早到晚餐餐滿足，酒類及飲品更是全天無間斷供應，下酒菜不僅提供澎湃炸物，更有主廚推薦「義大利切片牛排」、「櫻桃鴨胸佐莓果酒醬」等晚餐精緻料理也延續至宵夜，再晚都吃得到。

▲高雄英迪格於頂樓酒吧舉辦高空足球趴，有戶外大銀幕轉播和DJ電音派對。（圖／高雄英迪格酒店提供）

近期全民瘋世足，高雄英迪格酒店也於頂樓的高空酒吧Pier No.1舉行足球趴，活動自晚上10點開始，由DJ帶來多元曲風將氣氛炒到最高點，同時也透過露天的巨幅投影強播放即時精彩賽況。

高雄英迪格酒店也推出「2022高空足球讚住計畫」，專案入住豪華房帶獨立浴缸的房型一晚，可免費至Pier No.1高空露天酒吧觀賞球賽轉播，並贈送海尼根啤酒500ml、美式脆薯、美國熱狗堡及墨西哥Baby Taco等派對美食，另享有翌日Wok on the Park餐廳半自助早餐，每房每晚只要5588元起。

▲Cozzi THE Roof餐廳，12月31日跨年夜推出精選Buffet與酒精無限暢飲「高空跨年派對」。（圖／和逸飯店提供）

若是想度過一個難忘的跨年夜，和逸飯店高雄中山館也推出精選Buffet與酒精無限暢飲「高空跨年派對」，同時現場架設投影布幕實況轉播跨年現場，與民眾一齊感受年度倒數的熱鬧氛圍。活動時段為12月31日晚上10時至凌晨12時30分，每位1417元，12月14日前完成訂位與訂金支付享9折優惠，每人只要1275元。

▲Cozzi THE Roof餐廳坐擁30樓高空美景，可俯瞰燈火斑斕的高雄夜景。（圖／和逸飯店提供）

「高空跨年派對」提供6道主廚精選自助吧及酒水無限暢飲，不僅有眾多啤酒廠牌、House紅白酒及跨年限定雞尾酒，還有精選炸物自助吃到飽及零食小點。為活絡現場氣氛，餐廳安排了遊戲環節「驚喜賓果」，準備了多項好禮及「Cozzi THE Roof單人下午茶餐券」，邀請賓客一同參與。

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