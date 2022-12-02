印尼新刑法即將上路　「婚外性行為」違者可監禁1年

▲印尼將於15日通過新刑法，將婚外性行為刑事化。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

印尼曾於2019年9月嘗試通過新刑法，並入罪婚外性行為，當時因受到國內外輿論壓力而延緩。印尼司法部副部長西亞傑（Edward Omar Sharif Hiariej）2日表示，預計將於15日通過新刑法，將婚外性行為刑事化。人權觀察組織將其視為印尼民主的巨大挫折。

根據《路透社》、《衛報》報導，印尼新刑法原定於2019年通過，其中有許多使公民權利受損、規範道德和言論自由的法律，當時引發全國人民抗議，數萬人上街示威反對修法，印尼總統佐科威（Joko Widodo）只好要求國會延緩修法。

▲LGBTQ支持者在示威中高喊口號，反對修法。（圖／達志影像／美聯社）



如今印尼司法部副部長西亞傑證實，新刑法預計將於15日通過，新法內容包括禁止侮辱總統或國家機構、禁止發表與印尼國家意識形態背道而馳的言論、禁止婚前同居與婚外性行為等。他更表示，「我們為擁有符合印尼價值觀的刑法感到自豪。」

反對派指出，儘管政府近幾個月來針對新法，在國內進行大眾意見調查，但新法跟2019年修法草案近乎一致，修改的部分微乎其微。

路透社報導指出，11月24日的最新草案顯示，婚外性行為只能由近親舉報，並且違者最高可判處1年有期徒刑；侮辱總統則最高可判處3年有期徒刑。

新法如果通過將同樣適用於外國人，不少商業團體擔心，這些規定可能會嚇跑將印尼作為度假或投資標的的對象。

人權觀察組織（Human Rights Watch）印尼學者哈索諾（Andreas Harsono）表示，印尼刑法典的修改將是「印尼民主的巨大挫折」。

印尼是世界上擁有最多穆斯林人口的國家，地方等級規範中，有數百項法條歧視婦女、宗教少數群體，和LGBTQ+（性少數者）族群。