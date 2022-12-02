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印尼新刑法即將上路　「婚外性行為」違者可監禁1年

▲▼印尼通過入罪婚外性行為。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼將於15日通過新刑法，將婚外性行為刑事化。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

印尼曾於2019年9月嘗試通過新刑法，並入罪婚外性行為，當時因受到國內外輿論壓力而延緩。印尼司法部副部長西亞傑（Edward Omar Sharif Hiariej）2日表示，預計將於15日通過新刑法，將婚外性行為刑事化。人權觀察組織將其視為印尼民主的巨大挫折。

根據《路透社》、《衛報》報導，印尼新刑法原定於2019年通過，其中有許多使公民權利受損、規範道德和言論自由的法律，當時引發全國人民抗議，數萬人上街示威反對修法，印尼總統佐科威（Joko Widodo）只好要求國會延緩修法。

▲▼印尼修法入罪婚外性行為。（圖／達志影像／美聯社）

▲LGBTQ支持者在示威中高喊口號，反對修法。（圖／達志影像／美聯社）

如今印尼司法部副部長西亞傑證實，新刑法預計將於15日通過，新法內容包括禁止侮辱總統或國家機構禁止發表與印尼國家意識形態背道而馳的言論禁止婚前同居與婚外性行為等。他更表示，「我們為擁有符合印尼價值觀的刑法感到自豪。」

反對派指出，儘管政府近幾個月來針對新法，在國內進行大眾意見調查，但新法跟2019年修法草案近乎一致，修改的部分微乎其微。

路透社報導指出，11月24日的最新草案顯示，婚外性行為只能由近親舉報，並且違者最高可判處1年有期徒刑；侮辱總統則最高可判處3年有期徒刑。

新法如果通過將同樣適用於外國人，不少商業團體擔心，這些規定可能會嚇跑將印尼作為度假或投資標的的對象。

人權觀察組織（Human Rights Watch）印尼學者哈索諾（Andreas Harsono）表示，印尼刑法典的修改將是「印尼民主的巨大挫折」。

印尼是世界上擁有最多穆斯林人口的國家，地方等級規範中，有數百項法條歧視婦女、宗教少數群體，和LGBTQ+（性少數者）族群。

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