　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新加坡、紐約並列「生活成本最高」城市！　全球平均漲幅達8.1％

▲▼新加坡。（圖／CFP）

▲新加坡在過去10年中，曾8次奪下榜首。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

今年全球飽受通貨膨脹之苦，根據最新調查，今年紐約與新加坡並列，成為全世界生活成本最高的城市，這也是新加坡在過去10年中，第8次奪下榜首。調查指出，受到烏克蘭戰爭和供應鏈混亂等因素影響，全球172個主要城市的生活成本在過去一年飆升了8.1％。

根據《彭博》報導，英國《經濟學人》智庫（Economist Intelligence Unit）公布的2022年全球「生活成本最高」城市排名，美國紐約和新加坡共同奪下第一，這也是新加坡在過去10年中，第8次奪下榜首。去年榜首以色列特拉維夫（Tel Aviv）則降至第三，香港與美國洛杉磯則並列第四。

▲▼紐約。（圖／CFP）

▲紐約首度拿下第一。（圖／CFP）

受到烏克蘭戰爭和供應鏈混亂等因素影響，全球172個主要城市的生活成本在過去一年飆升了8.1％；亞洲城市出現了房價飆漲，平均生活成本漲幅為4.5％。

經濟學人「全球生活成本調查」主管杜特（Upasana Dutt）表示，戰爭加上西方對俄羅斯的制裁，還有中國的清零政策重創供應鏈，加上利率上升和匯率變化，嚴重影響全球生活成本，且今年的房價平均漲幅是過去20年來最強勁的。

調查顯示，日本東京和大阪的排名受到低利率影響，下降至第24與33名；美國共有22個城市上榜，且排名全都上升，舊金山更一口氣從去年的第24名飆升至第8名。

擠入前10名的城市依序為新加坡、紐約（美國）、特拉維夫（以色列）、香港、洛杉磯（美國）、蘇黎世（瑞士）、日內瓦（瑞士）、舊金山（美國）、巴黎（法國）、哥本哈根（丹麥）與雪梨（澳洲）。

楊永明20分鐘帶你聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

氣泡水喝起來！買一箱送一箱才598元

ET快訊
他找傳播妹開房遭囚2天！　被搶走186萬
「要繼續留民進黨！」　高嘉瑜：不是叫我離開我就會害怕
獨／北捷最暖女醫找到了！　搶救阿北恢復心跳
保險員收錢「忘投保」慘了！　偽造收據、保單下場曝
超越國籍！伊朗球員痛哭　美國球員「緊緊擁抱」
這地方發錢了！　每人爽領2000元
前CIA探員臨終前爆料「51區是真的」！　親眼看過活的外星人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

跳針逼問非裔英人「從非洲哪裡來？」　威廉王子教母爆歧視丟官

新加坡、紐約並列「生活成本最高」城市！　全球平均漲幅達8.1％

麥克風漏電！22歲佳麗一碰「恐怖抽搐10秒」　倒在舞台畫面曝光

孫春蘭整場會議未提「動態清零」！　彭博：北京防疫策略有望轉向

開500架軍機挑釁南韓！金正恩「表揚軍官」狂讚：祖國人民英雄

人性超越國籍！伊朗球員場內痛哭　美國球員「緊緊擁抱」畫面瘋傳

民宅發現5歲女童藏木箱中「水泥封屍」　被媽當床頭櫃用4個月

前CIA探員臨終前爆料「51區是真的」：我親眼看過活的外星人

41歲女「在家被斬首」陳屍廚房地板　鄰居目睹怪男全身血竄逃社區

68歲老翁太孤單！養「120kg大野豬」當寵物　慘被獠牙猛頂刺死

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

跳針逼問非裔英人「從非洲哪裡來？」　威廉王子教母爆歧視丟官

新加坡、紐約並列「生活成本最高」城市！　全球平均漲幅達8.1％

麥克風漏電！22歲佳麗一碰「恐怖抽搐10秒」　倒在舞台畫面曝光

孫春蘭整場會議未提「動態清零」！　彭博：北京防疫策略有望轉向

開500架軍機挑釁南韓！金正恩「表揚軍官」狂讚：祖國人民英雄

人性超越國籍！伊朗球員場內痛哭　美國球員「緊緊擁抱」畫面瘋傳

民宅發現5歲女童藏木箱中「水泥封屍」　被媽當床頭櫃用4個月

前CIA探員臨終前爆料「51區是真的」：我親眼看過活的外星人

41歲女「在家被斬首」陳屍廚房地板　鄰居目睹怪男全身血竄逃社區

68歲老翁太孤單！養「120kg大野豬」當寵物　慘被獠牙猛頂刺死

盧廣仲罕見脫了！　裸上身洩「倒三角巨肌」粉一看全暴動

暖心婚禮主持人Candy糖糖兒「靠直播走出情傷」

辣妹軍醫「17億錢箱寄給你」再結婚　台中翁砸12萬領包裹遭詐

李佳穎喝喜酒「罕見穿超辣」！3方位全露　她伸手摸胸驚呆：好大

好市多挖寶「手掌大迷你Pizza」超Q！懶人媽媽早餐必備：1片9元

女狂粉「亂噴漆騷擾」遭起訴！　盧廣仲經紀公司回應了

「福斯入門小車」漲價了、差一點破百萬！新年式Polo最高漲2萬

LIVE／戶外脫口罩首日　王必勝最新說明

徵召吳怡農參戰北市立委補選　陳其邁曝「關鍵原因」：他最有勝算

一次12種口味任選！　新竹新開脆皮菠蘿店「買3送1」爽吃5天

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

前CIA探員爆料「51區是真的」：我看過外星人

男女同志閃婚！她曝最大困擾

美股勁揚737點　台積電ADR漲4.6％

即／江澤民過世　普丁首發聲！

伊朗球員痛哭　美球員「緊擁對方」超感人

彭博：美擬挹注3078億元　供台灣抵禦中國威脅

白宮：拜登將赴台積電亞利桑那廠

長棍麵包　被授世界文化遺產地位

賽馬贏了他狂喜衝進跑道！　下秒遭撞飛爆血

Fed鮑爾演說放鴿　稱可能最快於12月放緩升息腳步

伴娘遲到害新娘被罰6千　爸冷回1句讓她心寒

FTX倒閉被控詐欺　創辦人首露面發聲！

他趁黑五「瘋買300支iPhone」結帳完秒被搶！損失近300萬

白紙運動後中共揚言堅決打擊　布林肯批軟弱表現

更多熱門

相關新聞

伊朗球員痛哭　美球員「緊擁對方」超感人

伊朗球員痛哭　美球員「緊擁對方」超感人

美國在世足小組賽中以1比0的成績擊敗伊朗，順利晉級16強。伊朗球員在賽後難掩失落情緒，美國球員看見後立刻上前給了他深深的擁抱，而他也直接哭倒在對方肩膀上。畫面在推特曝光後，球迷也紛紛大讚，「人性大於國籍，這就是真正的體育精神。」

41歲女在家被斬首　鄰居目睹怪男浴血竄逃

41歲女在家被斬首　鄰居目睹怪男浴血竄逃

老翁養「120kg野豬」當寵物　慘被獠牙刺死

老翁養「120kg野豬」當寵物　慘被獠牙刺死

FTX倒閉被控詐欺　創辦人首露面發聲！

FTX倒閉被控詐欺　創辦人首露面發聲！

美國航母「林肯號」海上發生火災釀9傷

美國航母「林肯號」海上發生火災釀9傷

關鍵字：

全球生活成本紐約新加坡北美要聞東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA入門小車不陽春、超帥氣

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

25歲湯佩姿病逝！卵巢癌「5種人容易得」發現已三四期

等到了！超商「咖啡買7送7」

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

苦等555天口罩卻不脫！他曝「10字理由」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

37歲男星「剛結婚幾小時」身亡！新婚妻慟：本來要去拍婚照

快訊／泫雅親口認分手Dawn　7年情斷「以後只是好朋友跟同事」

邱議瑩開噴媒體「你好低喔」　劉寶傑：你好可怕

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面