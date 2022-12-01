人妻3年染7男！手機綁Google露餡　綠帽夫驚見性愛片「自家拍的」

▲ 林勇隆打開Google相簿發現老婆在家拍的A片。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞發生一起離譜事件，一名男子近日打開越南籍妻子手機綁定的Google相簿，竟發現她過去3年內和多達7名男子有染，甚至帶他們回家拍激情床戰片。而男子結縭7年來為老婆還債、出錢投資，掏出逾270萬台幣，到頭來竟是人財兩失。

根據《中國報》，56歲華裔商人林勇隆7年前在酒吧結識來自越南的陪酒女子阮氏艷，交往3個月就決定結婚，今年6月打開她手機綁定的Google相簿，才發現老婆過去3年曾多次出軌，「她曾在我外出做生意和跑業務時，出軌至少7名男子」，還帶男人回家上床，拍下的裸露照片、影片都由手機綁定的Google帳號自動上傳到相簿。

林勇隆11月30日召開記者會說明，他每個月固定上繳1萬令吉（約新台幣7萬元）家用，婚後更將所有錢財交給阮氏艷管理，還幫她償還每個月約4000令吉（約新台幣2.8萬元）的債務。

1年多後債務還清，阮氏艷又提議要回越南養老，因此說服林勇隆簽下授權書，讓阮氏艷在越南買地投資，還要求他支付繼子結婚所需費用，前前後後向他索取40萬令吉（約新台幣277萬元）。

林勇隆指出，阮氏艷過去2段婚姻中育有2子，大兒子生性懶散，跟著他工作一陣子就回越南，結婚費用卻是他埋單，如今也已離婚，至於次子則是由林勇隆安排在本地就學。

阮氏艷去年4月生下小兒子林延生，但林勇隆今年6月打開她手機綁定的Google相簿，才發現老婆3年內和7名男子有染，憤而和阮氏艷攤牌離婚，未料對方竟將僅18個月大的兒子帶走，無奈之下才會向外界求助，希望早日父子團圓。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》