南消二大隊、麻豆新樓醫院　辦理救護巡迴溝通講座

▲台南市消防局為強化基層消防救護員執行到院前緊急救護技能，由第二救災救護大隊與麻豆新樓醫院合作舉辦醫療指導醫師與基層消防人員救護巡迴溝通講座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應緊急醫療救護需求不斷提升，台南市消防局為強化基層消防救護員執行到院前緊急救護技能，2日起由第二救災救護大隊與麻豆新樓醫院合作舉辦醫療指導醫師與基層消防人員救護巡迴溝通講座，藉由第一線救護人員與急診室醫師，實地拜訪隊部溝通了解問題，提升基層隊員緊急救護能力，保障病患生命安全。

2日麻新醫院團隊由陳怡娟醫師及孫中平部長，先行巡迴第一站至麻豆分隊拜訪，由第二大隊黃柏威組長及麻豆分隊副中隊長廖鼎鈞、麻豆所屬人員，進行探討所轄災害，就今年麻豆區發生多次工安意外，肢體捲入機械事故，討論現場處置與醫院端想法，經現場溝通討論，讓基層救護人員更能了解，現場需做到什麼程度，病患送到醫院端，更能銜接治療，以利病患後續照護。此外還有討論針對因異物梗塞而OHCA案件，異物夾使用時機討論，讓TP人員更深入了解流程處置。

新樓醫院劉啓擧院長表示，該院急診室副主任陳怡娟醫師，亦是消防局醫療指導醫師，藉此合作機制與救護基層人員進行第一線實地訪談，並深入了解台南市緊急救護地域性及醫院特性，以提昇緊急救護技術及到院後醫療照護與現場救護需配合事項。

第二大隊大隊長丁春能表示，二大隊與麻新首度聯手合作由麻新醫院急診室醫師實地巡迴溝通講座，消防局第二大隊轄內共7個分隊，所有災害從山至水皆有，麻豆區有淹水及高速公路重大車禍災害，官田區有工業區火災及化學災害事故，六甲區及下營區有救溺事件，玉井、楠西、南化區有山難災害，尤其偏遠山區救護更需當機立斷處置及支援，了解區域性即可就常見救護問題加以強化訓練。

消防局李明峯局長表示，去年全台南市救護案件有97300多件，救護案件與火災案件比例約90比1，顯示救護案件不斷攀升，消防員須不斷精進救護技能，強化消防局第一線外勤消防人員救護技術及觀念，到院前緊急救護處置得當，後續醫院接手就能更迅速處置，提昇病患存活率及癒後復原速度。



市長黃偉哲肯定消防局持續落實並推動「安全大台南」之施政理念，秉持「做的更好，過的更好」的精神繼續努力，亦期許這樣的公私合力模式能造福更多市民。