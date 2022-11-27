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社會 社會焦點 保障人權

烏坵工人操作起重機意外斷指！　空勤直升機+童綜合聯手救援

記者許權毅／台中報導

金門烏坵一名27歲賴男25日操作起重機時，意外造成左手中指指斷、無名指部分斷裂，因為當地醫療資源不足，趕緊通知空勤總隊與童綜合醫院協助，童綜合派遣2名專科護理師出動，搭乘空勤總隊海豚直升機NA-110，在當地做基本處置後送回台中手術，術後順利接回，賴男已轉進普通病房觀察。

童綜合指出，25日接獲通知後，立刻調派劉凱昀與林鴻宇兩位專科護理師出動，配合空勤總隊任務出勤，救護直升機沿著WC2航路戰管引導至烏坵野戰停機坪，接到傷者賴男後，立即起飛送至童綜合醫院23樓停機坪。

▲▼金門烏坵傳出工人斷指，童綜合兩位專科護理師配合空勤總隊出勤，搭直升機至烏坵接傷者回童醫院。（圖／童綜合提供）

▲金門烏坵傳出25日工人斷指，童綜合2位專科護理師配合空勤總隊出勤，搭直升機至烏坵接傷者回童醫院治療。（圖／童綜合提供）

▲▼金門烏坵傳出工人斷指，童綜合兩位專科護理師配合空勤總隊出勤，搭直升機至烏坵接傷者回童醫院。（圖／童綜合提供）

▲護理師在當地進行基本處置後，再搭乘救護直升機陪同賴男回童綜合。（圖／童綜合提供）

同時，童綜合派一組急診醫護團隊到停機坪等候救援，下午13點左右直升機平安降落在童醫院停機坪，並由團隊立即將傷者送進急診室治療，並由整形外科確認傷勢後，送手術室進行斷指顯微接回手術，手術順利後送普通病房。

童綜合副院長吳肇鑫表示，童綜合自今年1月起配合政府政策，執行「護理人員支援緊急醫療後送計畫」，因此平常進行醫護人員空中救護訓練，若遇到有緊急轉送需求通知，會以最快效率調派兩位護理人員，隨空勤救護直升機至烏坵接送病人回到醫院進行後續治療。

▲▼金門烏坵傳出工人斷指，童綜合兩位專科護理師配合空勤總隊出勤，搭直升機至烏坵接傷者回童醫院。（圖／童綜合提供）

▲▼所幸賴男手指順利接回，已轉入普通病房觀察。（圖／童綜合提供）

▲▼金門烏坵傳出工人斷指，童綜合兩位專科護理師配合空勤總隊出勤，搭直升機至烏坵接傷者回童醫院。（圖／童綜合提供）

吳肇鑫強調，因為金門烏坵屬於軍事管制區，緊急病人的後送回台灣治療，除了需要空勤總隊的直升機載運協助外，也需要戰管與航管的幫忙，才能讓直升機引導安全通過火炮區，截彎取直用最短的時間將病人送至童綜合醫院，爭取黃金時間。

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