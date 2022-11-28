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提升科技救災　民間捐贈南消百萬水下機器人

▲台南市消防局27日下午5時許，於小北百貨總部，舉行國際獅子會300-D1區第9專區與與小北百貨，捐贈消防局第六大隊水下機器人1台儀式，由市長黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌及感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局27日下午5時許，於小北百貨總部，舉行國際獅子會300-D1區第9專區與與小北百貨，捐贈消防局第六大隊水下機器人1台儀式，由市長黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌及感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局27日下午5時許，於小北百貨總部，舉行國際獅子會300-D1區第9專區與與小北百貨，捐贈消防局第六大隊水下機器人1台儀式，小北百貨監察長黃義弘代表出席，由台南市長黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌及感謝狀，以感謝國際獅子會300-D1區第九專區小北百貨與的善行義舉，造福地方及人群。

▲台南市消防局27日下午5時許，於小北百貨總部，舉行國際獅子會300-D1區第9專區與與小北百貨，捐贈消防局第六大隊水下機器人1台儀式，由市長黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌及感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第六大隊轄區含括安平區、安南區之危險水域、魚塭及運河等水域，因此救溺、打撈案件數不勝數，為了解決消防人員執行潛水搜索的困境，例如水下視線不佳，消防人員容易迷航；冬天氣候寒冷，消防人員容易失溫；長時間打撈作業，消防人力輪替吃緊等問題，國際獅子會300-D1區第9專區與小北百貨捐贈由雷虎科技公司研發之海龍號8軸水下載具系統1組，價值約新台幣100多萬元，讓台南市消防局率全國之先引進「水下機器人」新戰力，共同與潛水及救生人員搭配加入溺水搜救行列，朝向科技救災，更安全快速的執行任務。

▲台南市消防局27日下午5時許，於小北百貨總部，舉行國際獅子會300-D1區第9專區與與小北百貨，捐贈消防局第六大隊水下機器人1台儀式，由市長黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌及感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國際獅子會300-D1區第9專區主席劉麗滿，率所屬之延平獅子會/城都獅子會/鳳凰獅子會/南媖獅子會/府城獅子會/金城獅子會/龍興獅子會/吉祥獅子會共8個分會，與小北百貨聯合捐贈「水下機器人」、及和緯義消中隊救助褲50套，期盼能為消防人員增加救援安全、也為救災工作盡心力。

▲台南市消防局27日下午5時許，於小北百貨總部，舉行國際獅子會300-D1區第9專區與與小北百貨，捐贈消防局第六大隊水下機器人1台儀式，由市長黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌及感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局27日下午5時許，於小北百貨總部，舉行國際獅子會300-D1區第9專區與與小北百貨，捐贈消防局第六大隊水下機器人1台儀式，由市長黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌及感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，若遇惡劣水域環境及不穩定天氣時，這對執行救溺勤務消防員也有相當程度風險，除請戲水民眾隨時提高警覺、及時撤離外；也結合青春專案和教育部等機關合作，強化民眾正確戲水及防溺知識，同時要求各級消防機關加強水域救援能力相關演練作業，以因應緊急水域救援。政府資源有限，但民間力量無窮，感謝國際獅子會300-D1區第9專區及小北百貨，對於消防工作的支持與肯定，此義舉不但充實本市消防救災能量，更增進了水域搶救之效能，足以為社會標竿、義行典範。

▲台南市消防局27日下午5時許，於小北百貨總部，舉行國際獅子會300-D1區第9專區與與小北百貨，捐贈消防局第六大隊水下機器人1台儀式，由市長黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌及感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，溪流邊看似淺緩水流，但其實暗藏危機，民眾千萬不要去禁制標誌危險水域遊玩，玩水時也要考量自身狀況，且隨時警覺天氣變化，應撤離就撤離，不僥倖逗留，才能確保平安快樂戲水。由於第六大隊危險水域較多，經常遇到跳水救溺案件，希望透過科技輔助救溺搜索，不僅可在水下進行各式高難度的動作，如360度旋轉及自轉，尤其搭配水下掃描聲納，搜救人員可透過即時影像於水下執行各式高難度及複雜工作，並利用即時水下影像，成為搜救人員決策判斷之依據，直接降低潛水人員的生命危險、縮短搜救時程，更能共同保障警消及市民的生命。

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